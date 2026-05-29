इस्तीफे के बाद सिद्धारमैया ने कांग्रेस हाई कमान के सामने रख दी बड़ी डिमांड, बेटे को सेट करने की तैयारी



कर्नाटक के सीएम पद के इस्तीफे के बाद पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया साइट पर भावुक पोस्ट लिखा था। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार यह बात दोहराई थी कि जब भी पार्टी उनसे पद छोड़ने के लिए कहेगी, वह बिना किसी विवाद के इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने दो दिन पहले उन्हें जिम्मेदारी छोड़ने का संकेत दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। सिद्धरमैया ने यह भी कहा कि वह राजनीति से दूर नहीं होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उनकी रुचि राष्ट्रीय राजनीति में नहीं है और वह कर्नाटक की जनता के बीच रहकर काम करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रता से ठुकरा दिया।