‘ईश्वर वरदान या श्राप नहीं देता, वे केवल अवसर देते हैं’, CM बनने से पहले शिवकुमार का बड़ा बयान

शिवकुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पद से उनके विदा होने पर मैं कर्नाटक की जनता के लिए उनकी सालों की सेवा और नेतृत्व के प्रति हार्दिक आभार और गहरा सम्मान व्यक्त करता हूं। उनके कार्यकाल के दौरान शुरू की गई कई जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास पहलों का प्रभाव कर्नाटक के विकास वृत्तांत में महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में बना रहेगा। सार्वजनिक जीवन में लगभग पांच दशकों के दौरान, उन्होंने जन-केंद्रित शासन और समावेशी नेतृत्व के माध्यम से हमारे राज्य के राजनीतिक और सामाजिक ताने-बाने को आकार दिया है।