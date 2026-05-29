जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट स्वीकारने के बाद सिद्धारमैया ने दिया इस्तीफा, DKS से लिया साइलेंट रिवेंज

यह जातीय सर्वे राज्य की राजनीतिक समीकरणों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, क्योंकि लीक हुई रिपोर्ट की जानकारियों के अनुसार कर्नाटक की कुल आबादी में OBC समुदायों की हिस्सेदारी लगभग 69.6% है। मुस्लिमों की आबादी 14 फीसदी है। वहीं, लिंगायत और वोक्कालिगा जैसे प्रभावशाली समुदायों की आबादी का हिस्सा क्रमशः लगभग 11% और 10-12% होने का अनुमान है। ऐसे में पार्टी ने एक ऐसे नेता को सीएम पद से हटाया है, जो 85 फीसदी का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं, 10 फीसदी वाले वोक्कालिग्गा समुदाय से आने वाले को सीएम बनाने जा रही है।