डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं? अब भी सस्पेंस, डिप्टी सीएम के दिल्ली रवाना होने से पहले भाई का बड़ा बयान

Karnataka NEW CM: कर्नाटक की राजनीति में नया मोड़ सामने आया है। मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं और अंदरूनी खींचतान के बीच सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राज्य की सियासत में नया अध्याय शुरू होने के संकेत मिल गए हैं। अब लगभग साफ माना जा रहा है कि डीके शिवकुमार जल्द ही कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। लेकिन अभी इसका फैसला नहीं हुआ है। सिद्धारमैया गुरुवार को लोकभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल के सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने पार्टी हाईकमान के फैसले का सम्मान किया है और कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है।