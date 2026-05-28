तृणमूल के कोलकाता कार्यालय के बंद कमरे में मिले सैंकड़ों आधार कार्ड, मामला सामने आने के बाद मची सनसनी

स्थानीय लोगों के अनुसार यह कार्यालय पूर्वी कुलिया रोड स्थित है और चुनाव परिणाम आने के बाद से यहां कोई नियमित गतिविधि नहीं देखी गई थी। जब लोगों ने दफ्तर के भीतर आधार कार्ड देखे तो वहां भीड जमा हो गई। कई लोगों ने दावा किया कि उनके परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड जारी तो हो गए थे, लेकिन अब तक घर नहीं पहुंचे। एक स्थानीय निवासी ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी का आधार कार्ड बनने के बावजूद उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। इससे लोगों के बीच यह आशंका गहरा गई कि दस्तावेज वितरण प्रक्रिया में कहीं गडबडी हुई है। हालांकि अभी तक किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।