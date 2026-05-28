28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

तृणमूल के कोलकाता कार्यालय के बंद कमरे में मिले सैंकड़ों आधार कार्ड, मामला सामने आने के बाद मची सनसनी

कोलकाता के टंगरा इलाके में बंद पडे तृणमूल कार्यालय से कई आधार कार्ड मिलने के बाद विवाद खडा हो गया है। पुलिस ने दस्तावेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और स्थानीय लोग दस्तावेजों के दुरुपयोग की आशंका जता रहे हैं।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Himadri Joshi

May 28, 2026

Trinamool Congress Kolkata office

तृणमूल का कोलकाता ऑफिस (फोटो- आईएएनएस)

कोलकाता के टंगरा इलाके में एक तृणमूल कांग्रेस कार्यालय से कई आधार कार्ड मिलने के बाद स्थानीय स्तर पर विवाद और सवाल खडे हो गए हैं। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से यह कार्यालय बंद बताया जा रहा था। गुरुवार को इलाके के कुछ लोगों ने बंद पडे कार्यालय का ताला तोडकर अंदर प्रवेश किया, जहां एक अलमारी और कपबोर्ड के भीतर से कई आधार कार्ड बरामद हुए। घटना सामने आने के बाद पुलिस को सूचना दी गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह राजनीतिक कार्यालय में आधार कार्ड मिलना बेहद चिंताजनक है।

चुनाव परिणाम आने के बाद से बंद कार्यालय

स्थानीय लोगों के अनुसार यह कार्यालय पूर्वी कुलिया रोड स्थित है और चुनाव परिणाम आने के बाद से यहां कोई नियमित गतिविधि नहीं देखी गई थी। जब लोगों ने दफ्तर के भीतर आधार कार्ड देखे तो वहां भीड जमा हो गई। कई लोगों ने दावा किया कि उनके परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड जारी तो हो गए थे, लेकिन अब तक घर नहीं पहुंचे। एक स्थानीय निवासी ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी का आधार कार्ड बनने के बावजूद उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। इससे लोगों के बीच यह आशंका गहरा गई कि दस्तावेज वितरण प्रक्रिया में कहीं गडबडी हुई है। हालांकि अभी तक किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बरामद दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आधार कार्ड वहां कैसे पहुंचे और कितने समय से रखे थे, इसकी जांच की जा रही है। अब तक तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह कार्यालय बेलियाघाटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और पहले इसका उपयोग तृणमूल नेता जिबन कुमार साहा से जुडी गतिविधियों के लिए किया जाता था। चुनाव समाप्त होने के बाद कार्यालय में लोगों की आवाजाही काफी कम हो गई थी।

फर्जी वोटर पहचान पत्र तैयार करने की आशंका

घटना के बाद इलाके में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने आशंका जताई कि इन आधार कार्डों का इस्तेमाल फर्जी वोटर पहचान पत्र तैयार करने में किया जा सकता था। हालांकि पुलिस ने फिलहाल ऐसी किसी संभावना की पुष्टि नहीं की है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि दस्तावेज असली लाभार्थियों तक क्यों नहीं पहुंचे और उन्हें राजनीतिक कार्यालय में क्यों रखा गया था। इस मामले ने आधार कार्ड वितरण प्रणाली और दस्तावेज सुरक्षा को लेकर भी नए सवाल खडे कर दिए हैं। प्रशासन ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

28 May 2026 05:02 pm

Hindi News / National News / तृणमूल के कोलकाता कार्यालय के बंद कमरे में मिले सैंकड़ों आधार कार्ड, मामला सामने आने के बाद मची सनसनी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

1989 में पहली बार विधायक बने थे डीके शिवकुमार, फिर आज तक नहीं हारे, बुरे वक्त से कांग्रेस को कब-कब निकाला?

DK Shivakumar News
राष्ट्रीय

इस्तीफे के बाद सिद्धारमैया ने राज्यसभा जाने से भी किया इनकार, बोले- ‘राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी नहीं’

Tamil Nadu Politics
राष्ट्रीय

TMC नेता दीपांकर के खेत से निकले नोटों से भरे 5 बोरे, जेब में मिले 80 लाख, जमीन में छिपाया था करोड़ों का सोना

TMC Leader Dipankar Bhattacharya
राष्ट्रीय

कौन-कौन कांग्रेस के दिग्गज नेता आखिर तक सिद्धारमैया के साथ रहे, क्यों हाई कमान को शिवकुमार गुट की सुननी पड़ी

Siddaramaiah Shivakumar
राष्ट्रीय

‘लगता है वह किसी मकसद से काम कर रही है’ काकोली घोष के आरोपों पर कल्याण बनर्जी ने दी प्रतिक्रिया

Kakoli Ghosh and Kalyan Banerjee
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.