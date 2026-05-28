पहले TMC महिला विंग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा, काकोली घोष ने अब कल्याण बनर्जी के खिलाफ खोला मोर्चा, स्पीकर को लिखी चिठ्ठी

Kakoli Ghosh Dastidar on Kalyan Banerjee: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी (TMC) और उनके नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पार्टी के भीतर का असंतोष और अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। लोकसभा में चीफ व्हिप के पद से हटाए जाने के बाद काकोली घोष ने पहले ही पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, और अब उन्होंने नए चीफ व्हिप कल्याण बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखकर कल्याण बनर्जी पर संसद में कई बार गाली-गलौज और दुर्व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं।