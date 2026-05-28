28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद सीएम सिद्धारमैया ने किया इस्तीफे का ऐलान, DK शिवकुमार ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद

Karnataka CM Row: कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास पर एक खास बैठक का आयोजन किया गया है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत कई मंत्री इस बैठक में शामिल होने पहुंच गए है। राज्यसभा और कैबिनेट फेरबदल को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Himadri Joshi

May 28, 2026

Siddaramaiah and DK Shivakumar

सिद्धारमैया के पैर छूते डीके शिवकुमार (फोटो- पीटीआई एक्स पोस्ट)

Karnataka CM Row: कर्नाटक कांग्रेस में लंबे समय से सत्ता परिवर्तन को लेकर चल रही बहस पर मुहर लग गई है। सीएम सिद्धारमैया ने सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान एक तस्वीर भी सामने आई है। जिसमें डीके शिवकुमार, सीएम सिद्धारमैया के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने आवास पर एक विशेष ब्रेकफास्ट बैठक का आयोजन किया। जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेने सीएम आवास पर पहुंचे। मंत्रियों के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे।

कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खरगे समेत कई मंत्री पहुंचे

बता दें कि कांग्रेस के भीतर पिछले कुछ समय से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन गुरुवार सुबह की गतिविधियों ने इन चर्चाओं को नई दिशा दे दी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे, केजे जार्ज, एमबी पाटिल, रामलिंगा रेड्डी और एचके पाटिल समेत कई मंत्री पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था भी सामान्य दिनों की तुलना में काफी कडी दिखाई दी। पार्टी के दो विधायकों ने संकेत दिए कि सिद्धारमैया पद छोड सकते हैं और पार्टी हाईकमान नए फार्मूले पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री आवास पहुंचने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं और तेज हो गईं। माना जा रहा है कि अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो शिवकुमार को राज्य की कमान मिल सकती है। कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि पार्टी कई उपमुख्यमंत्रियों वाला फार्मूला भी अपना सकती है ताकि सभी गुटों को संतुलित रखा जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के साथ हाल में हुई बैठकों के बाद इस बदलाव की चर्चा और मजबूत हुई है। पार्टी फिलहाल किसी भी निर्णय को लेकर खुलकर कुछ नहीं कह रही है।

राज्यसभा और कैबिनेट को लेकर भी मंथन

सूत्रों के अनुसार कांग्रेस एक ऐसे फार्मूले पर भी विचार कर रही है जिसमें सिद्धारमैया को राज्यसभा भेजा जा सकता है। साथ ही उनके बेटे यतींद्र सिद्धारमैया को राज्य कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। जून में कर्नाटक की चार राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और कांग्रेस को इनमें अच्छी सफलता मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार एएस पोन्नन्ना ने भी संकेत दिए कि कुछ बदलाव संभव हैं। उन्होंने कहा कि क्या होगा और किस तरह होगा, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 May 2026 11:13 am

Published on:

28 May 2026 10:24 am

Hindi News / National News / ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद सीएम सिद्धारमैया ने किया इस्तीफे का ऐलान, DK शिवकुमार ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पहले TMC महिला विंग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा, काकोली घोष ने अब कल्याण बनर्जी के खिलाफ खोला मोर्चा, स्पीकर को लिखी चिठ्ठी

MP Kakoli Ghosh Dastidar write letter to Lok Sabha Speaker Om Birla against Kalyan Banerjee.
राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल सरकार ने जारी किया अन्नपूर्णा योजना फॉर्म, घर बैठे ऐसे करें ऑफलाइन आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

West Bengal Annapurna Scheme
राष्ट्रीय

PM Modi Eid Greetings: पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बकरीद की शुभकामनाएं, जानिए स्कूल-कॉलेज और दुकानों में क्या रहेगा खुला और क्या बंद?

PM Narendra Modi
राष्ट्रीय

‘रोड पर कोई कार्यक्रम नहीं चलेगा, बकरीद की नमाज पर बोले पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष

West Bengal Minister Dilip Ghosh on says on Eid Ul Adha.
राष्ट्रीय

लक्ष्मी भंडार योजना से 30 लाख लाभार्थी के हटाए नाम, जानें कैसे मिलेगा लाभ क्या है पात्रता

CM Suvendu Adhikari
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.