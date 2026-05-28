ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद सीएम सिद्धारमैया ने किया इस्तीफे का ऐलान, DK शिवकुमार ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद

बता दें कि कांग्रेस के भीतर पिछले कुछ समय से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन गुरुवार सुबह की गतिविधियों ने इन चर्चाओं को नई दिशा दे दी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे, केजे जार्ज, एमबी पाटिल, रामलिंगा रेड्डी और एचके पाटिल समेत कई मंत्री पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था भी सामान्य दिनों की तुलना में काफी कडी दिखाई दी। पार्टी के दो विधायकों ने संकेत दिए कि सिद्धारमैया पद छोड सकते हैं और पार्टी हाईकमान नए फार्मूले पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।