CBSE OSM विवाद: राहुल गांधी के आरोपों पर सियासी घमासान, CBSE ने खारिज किया दावा

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दावा किया कि CBSE का OSM सिस्टम छात्रों की कॉपियों के मूल्यांकन में गंभीर अनियमितताएं कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में शामिल कंपनी COEMPT Edutech का विवादित इतिहास रहा है। राहुल गांधी के अनुसार, 2019 में तेलंगाना में भी इस कंपनी के काम पर सवाल उठ चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी का नाम बदल गया है, लेकिन काम करने के तरीके पर सवाल अभी भी बने हुए हैं। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को सिर्फ तकनीकी गलती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश बताया और सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की।