CBSE OSM पोर्टल पर मास्टर पासवर्ड से बदले जा सकते थे नंबर, 19 साल के रिसर्चर ने किया दावा

निसर्ग अधिकारी ने बताया कि CBSE OSM टेस्ट पोर्टल के कोड में एक मास्टर पासवर्ड मौजूद था। उसने बताया कि उसे ओएसएम टेस्ट पोर्टल के फ्रंटएंड कोड में एक पासवर्ड पहले से ही लिखा हुआ मिला था। उसके अनुसार इस पासवर्ड की मदद से सिक्योरिटी चेक और ओटीपी प्रक्रिया को बायपास कर सीधे इवैल्यूएशन डैशबोर्ड तक पहुंचा जा सकता था।

निसर्ग ने बताया कि वह वेबसाइट के लॉगिन सिस्टम, ओटीपी वेरिफिकेशन और पासवर्ड प्रोसेसिंग को समझने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें कोड में एक ऐसा पासवर्ड मिला, जिससे बिना ओटीपी डाले भी अकाउंट एक्सेस किया जा सकता था। निसर्ग का कहना है कि अगर यह एक्सेस किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाती, तो छात्रों के नंबरों में छेड़छाड़ और संवेदनशील डेटा लीक होने का खतरा भी हो सकता था।