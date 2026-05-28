पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के कैबिनेट विस्तार की तैयारी तेज, शिक्षा विभाग के पुनर्गठन के मिले संकेत

शुभेन्दु अधिकारी ने नौ मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अन्य शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ पांच अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल में जल्द विस्तार होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार नए मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और प्रस्तावित नामों को इस सप्ताह के अंत तक राजभवन भेजा जा सकता है।