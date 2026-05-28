लक्ष्मी भंडार योजना से 30 लाख लाभार्थी के हटाए नाम, जानें कैसे मिलेगा लाभ क्या है पात्रता

लक्ष्मी भंडार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको दुआरे सरकार शिविर, बीडीओ कार्यालय, एसडीओ कार्यालय या कोलकाता नगर निगम कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। इसके बाद फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी सही और स्पष्ट तरीके से भरनी होगी। फिर आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित (Self-Attested) प्रतियां लगा कर संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद अधिकारियों द्वारा आपके दस्तावेजों और जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन सफल होने पर लाभार्थी का नाम अंतिम सूची में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि हर महीने सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।