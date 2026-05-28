ट्विशा शर्मा केस: आरोपी पति समर्थ 2 दिन की CBI रिमांड पर, पूर्व जज सास से सवा 3 घंटे पूछताछ, चचेरे भाई से भी सवाल-जवाब

जांच एजेंसी ने इस दौरान पूर्व जज और ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह से करीब सवा तीन घंटे तक अलग-अलग चरणों में पूछताछ की। घर के अन्य सदस्यों से भी सवाल किए गए। CBI ने CCTV फुटेज में नजर आए समर्थ के चचेरे भाई स्वराज सिंह से भी पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार, टीम ने घटनाक्रम, घर के भीतर मौजूद लोगों की गतिविधियों और घटना वाले दिन की परिस्थितियों को लेकर विस्तृत जानकारी जुटाई।