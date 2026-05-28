सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की बड़ी सिफारिश, जस्टिस शील नागू समेत 5 नाम केंद्र को भेजे, सीनियर एडवोकेट वी. मोहना भी शामिल

कोलेजियम ने जिन नामों की अनुशंसा की है, उनमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण पल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना शामिल हैं। यह फैसला 22 और 27 मई को हुई कोलेजियम बैठकों में लिया गया।