Supreme Court Order: चालक ही नहीं, मालिकों और फाइनेंसरों पर भी हो FIR, चंबल माफिया के खिलाफ राजस्थान, MP और UP को युद्धस्तर पर कार्रवाई के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्थिक मजबूरियां भी लोगों को अवैध खनन की ओर धकेलती हैं। इसलिए अदालत ने स्थानीय युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों को रोजगार में प्राथमिकता देने, कौशल विकास कार्यक्रम चलाने तथा उन्हें संरक्षण, वनीकरण, ईको-टूरिज्म, ईको-रिस्टोरेशन और निगरानी गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए। करीब 5400 वर्ग किलोमीटर में फैला राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियाल, लाल मुकुट कछुआ और गंगा डॉल्फिन जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों का प्रमुख आवास है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पिछली सुनवाई में दिए गए निर्देशों और अनुपालन की स्थिति का भी जिक्र किया।