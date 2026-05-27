दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए सूचना! दस मेट्रो स्टेशनों पर लगेंगे पुराने कपड़ों के कलेक्शन बॉक्स, जानिए वजह?

गुप्ता ने आज कहा कि डीएमआरसी ने जिन 10 मेट्रो स्टेशनों को इस पहल के लिए चिह्नित किया है, उनमें शाहदरा (रेड लाइन), मोहन एस्टेट (वायलेट लाइन), रोहिणी वेस्ट (रेड लाइन), लाजपत नगर (वायलेट और पिंक लाइन), मालवीय नगर (येलो लाइन), मयूर विहार फेज़-I (ब्लू और पिंक लाइन), हौज खास (येलो और मैजेंटा लाइन), पंजाबी बाग वेस्ट (पिंक और ग्रीन लाइन), द्वारका (ब्लू लाइन) और शालीमार बाग (पिंक लाइन) स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों का चयन संचालन विभाग द्वारा किया गया है और सुरक्षा टीम ने भी इन स्थलों की समीक्षा कर ली है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को रिसाइक्लिंग अभियान से जोड़ना और कपड़ों के दोबारा उपयोग के प्रति जागरूक बनाना है। दिल्ली सरकार जनसहभागिता आधारित पर्यावरणीय अभियानों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।