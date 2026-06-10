Nomination Cancelled: मीनाक्षी नटराजन का परचा खारिज होने पर भड़की कांग्रेस, सिंघवी ने चुनाव आयोग को घेरा

Nomination Rejection: राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव का माहौल उस समय अचानक बहुत गर्म हो गया, जब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र जांच के बाद रद्द कर दिया गया। यह फैसला आते ही कांग्रेस खेमे में भारी आक्रोश फैल गया। पार्टी ने इसे सत्ता पक्ष के दबाव में लिया गया फैसला करार दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि जानबूझ कर मामूली तकनीकी खामियों को बड़ा मुद्दा बनाकर उनके उम्मीदवार को रेस से बाहर करने की कोशिश की गई है।