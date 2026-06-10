Rajya Sabha Polls 2026: मीनाक्षी नटराजन मामले में CEC से मिलने कौन-कौन जा रहा है? कांग्रेस नेताओं की पूरी लिस्ट आई सामने

नटराजन ने कहा कि यह सब तब शुरू हुआ जब सत्तारूढ़ बीजेपी ने आवश्यक संख्याबल न होने के बावजूद तीसरा उम्मीदवार उतार दिया। इससे साफ हो गया कि वे संविधान और लोकतंत्र को कुचलने वाली राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने पहले मध्य प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया था, उसी तरह अब राज्य सभा चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।