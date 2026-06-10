Meenakshi Natarajan Nomination Rejected: मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने पर बवाल, जानें अब कांग्रेस के पास क्या है विकल्प

Madhya Pradesh Rajya Sabha Election 2026: मध्य प्रदेश की तीन राज्य सभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद सियासी विवाद गहरा गया है। नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस ने इसे सीट चोरी बताया। वहीं बीजेपी ने इसे सत्य की जीत बताया।