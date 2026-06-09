Rajya Sabha Election: मीनाक्षी नटराजन के नामांकन खारिज पर चुनाव आयोग पहुंचे जयराम रमेश को गेट पर रोका, बोले वेणुगोपाल- ‘लोकतंत्र की हत्या हुई’

Rajya Sabha Election 2026, Meenakshi Natarajan Nomination Rejected: मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद राजनीतिक विवाद गहरा गया है। कांग्रेस ने इस फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश को दिल्ली स्थित चुनाव आयोग कार्यालय के गेट पर ही रोक दिया गया।