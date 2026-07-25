New Education Minister: प्रह्लाद जोशी होंगे देश के नए शिक्षा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर होने के बाद राष्ट्रपति ने सौंपी जिम्मेदारी

इसी दौरान 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी भी विवादों में आ गई। उन्होंने कुछ लोगों के संदर्भ में 'कॉकरोच' शब्द का इस्तेमाल किया था। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका बयान छात्रों या युवाओं के लिए नहीं था, बल्कि फर्जी डिग्री के आधार पर पेशे में आने वाले लोगों के संदर्भ में दिया गया था।