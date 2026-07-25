जंतर मंतर पहुंचे AAP नेता मनीष सिसोदिया का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने पूछा,पंजाब में पेपर लीक हुए- जवाब दें

Jantar Mantar Protest: नीट परीक्षा मामले मेें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने की खबर से जंतर मंतपर पर मौजूद आंदोलनकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई विपक्षी पार्टियों के नेता जंतर मंतर पहुंचे और आंदोलनकारियों को बधाई दी। वहीं AAP नेता मनीष सिसोदिया को आंदोलनकारी छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। वहां मौजूद छात्रों ने उनसे पंजाब में लीक हुए पेपर को लेकर जवाब मांगा।