‘इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते’, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद चर्चा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुराना बयान

मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार (25 जुलाई) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर 24 जून 2015 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है। वीडियो में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहते दिखाई देते हैं, 'मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, ये UPA सरकार नहीं है, NDA सरकार है।'