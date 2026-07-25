CJP Government Meeting: सरकार और CJP के बीच बनी सहमति, तीनों मांगें मानने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने वापस लिया आंदोलन

आंदोलन समाप्त होने की घोषणा के बाद दिल्ली पुलिस ने भी जंतर-मंतर पर मौजूद लोगों से लाउडस्पीकर के जरिए धरना स्थल खाली करने की अपील की है। पिछले एक महीने से अधिक समय से चल रहे इस आंदोलन के कारण जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रहा। स्थानीय बाजारों और पर्यटकों की आवाजाही पर भी इसका असर पड़ा था। अब आंदोलन समाप्त होने के बाद प्रशासन ने इलाके में सामान्य स्थिति बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।