25 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

CJP Government Meeting: सरकार और CJP के बीच बनी सहमति, तीनों मांगें मानने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने वापस लिया आंदोलन

सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच बैठक के बाद बड़ा फैसला हुआ है। जेपी नड्डा ने बताया कि मांगों पर सहमति बनी है एफआईआर वापस ली जाएगी।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jul 25, 2026

CJP Government Meeting

सरकार के साथ सहमति के बाद CJP ने खत्म किया आंदोलन (फोटो सोर्स - एएनआई)

CJP Government Meeting: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 36 दिनों से जारी अपना आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार शाम सरकार और CJP की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन ने कहा कि सरकार ने उसकी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद CJP ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर मौजूद सभी प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक अपने-अपने घर लौटने की अपील की है।

संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ मौजूद रहे। CJP नेताओं ने कहा कि सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों पर भरोसा जताते हुए संगठन ने सद्भावना के आधार पर आंदोलन वापस लेने का फैसला किया है।

सौरव दास ने कहा, "सरकार ने हमारी मांगें स्वीकार कर ली हैं। हम सभी प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि वे अपने-अपने घर लौट जाएं।"

वहीं, आशुतोष रांका ने कहा कि 36 दिनों तक चले आंदोलन के बाद सरकार ने संगठन की सभी प्रमुख मांगों पर सहमति जताई है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण ढंग से धरना समाप्त करने की अपील की है। रांका ने कहा कि संगठन की मांगें कोई असाधारण नहीं थीं, बल्कि छात्रों के हितों से जुड़ी बुनियादी मांगें थीं जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

सरकार ने क्या-क्या आश्वासन दिए?

CJP के मुताबिक, उसकी सबसे अहम मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा थी जो पूरी हो चुकी है। इसके अलावा सरकार ने आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों को वापस लेने का आश्वासन दिया है। संगठन का कहना है कि भविष्य में भी इन छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

इसके साथ ही सरकार ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद से जुड़े मामलों में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को नियमों के तहत अधिकतम मुआवजा देने का भी भरोसा दिलाया है। सौरव दास ने बताया कि CJP ने ऐसे परिवारों के लिए एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने नियमों के तहत अधिकतम संभव मानद मुआवजा देने पर सहमति जताई है।

सौरव दास ने यह भी बताया कि संगठन ने शिक्षा और परीक्षा सुधार से जुड़ा पांच सूत्रीय मांग पत्र सरकार को सौंपा है। इस पर विस्तृत चर्चा के लिए करीब चार सप्ताह बाद सरकार और CJP के बीच फिर बैठक होगी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने तीन से चार दिनों के भीतर आंदोलन से जुड़े सभी एफआईआर की प्रतियां उपलब्ध कराने और उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया है। CJP ने अपनी मांगों का एक लिखित मसौदा भी सरकार को सौंपा है जिस पर मंगलवार तक सरकार की ओर से लिखित जवाब मिलने की उम्मीद है।

36 दिन तक चला आंदोलन

CJP का आंदोलन नीट यूजी 2026 पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं के खिलाफ शुरू हुआ था। 6 जून को जंतर-मंतर से शुरू हुए इस धरने में देशभर से छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी शामिल हुए। आंदोलन के दौरान कई चरणों में प्रदर्शन हुए और 20 जुलाई को चलो संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी हुआ था।

जंतर-मंतर खाली कराने में जुटा प्रशासन

आंदोलन समाप्त होने की घोषणा के बाद दिल्ली पुलिस ने भी जंतर-मंतर पर मौजूद लोगों से लाउडस्पीकर के जरिए धरना स्थल खाली करने की अपील की है। पिछले एक महीने से अधिक समय से चल रहे इस आंदोलन के कारण जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रहा। स्थानीय बाजारों और पर्यटकों की आवाजाही पर भी इसका असर पड़ा था। अब आंदोलन समाप्त होने के बाद प्रशासन ने इलाके में सामान्य स्थिति बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CJP Protest

Updated on:

25 Jul 2026 06:15 pm

Published on:

25 Jul 2026 05:39 pm

Hindi News / National News / CJP Government Meeting: सरकार और CJP के बीच बनी सहमति, तीनों मांगें मानने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने वापस लिया आंदोलन

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CJP Protest

NEET पेपर लीक ही नहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का ये भी है कारण! कार्यकाल के दौरान गरमाया था मुद्दा

Dharmendra Pradhan
राष्ट्रीय

55 KM तक बाढ़ में बहती रही 53 साल की हथिनी, मौत को मात देकर असम पहुंची; रेस्क्यू के बाद बची जान

53 year old elephant flood journey assam
नई दिल्ली

CJP Government Meeting: मंत्री जेपी नड्डा-जितेंद्र सिंह और CJP के बीच बातचीत जारी, मुस्कुराते दिखे प्रवक्ता सौरव दास

CJP protest
राष्ट्रीय

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने की धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ, भविष्य के लिए दी शुभकामना

BJP President Nitin Nabin
राष्ट्रीय

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी की बड़ी मांग, बोले- माफी मांगें पीएम मोदी, हिंसा के दोषियों पर हो कार्रवाई

Rahul Gandhi, Dharmendra Pradhan, Dharmendra Pradhan Resignation, Rahul Gandhi Statement, PM Modi,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.