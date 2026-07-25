55 KM तक बाढ़ में बहती रही 53 साल की हथिनी, मौत को मात देकर असम पहुंची; रेस्क्यू के बाद बची जान

शिवसागर जिले के चोंटोक, बिहुबोर, नज़ीरा, सिमालुगुरी, झांजी और जामुगुरी सहित कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। डिखो, दिसांग और डोरिका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हजारों परिवार अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इन हालात में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और भारतीय सेना की टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। लेकिन इस भयावह बाढ़ के बीच 53 साल की इस हथिनी का बच जाना उम्मीद की एक ऐसी किरण बनकर सामने आया है, जिसने यह संदेश दिया है कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, जीने की चाह सबसे बड़ी ताकत होती है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान तेज़ कर दिया गया है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और भारतीय सेना की टीमें लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और राहत सामग्री उपलब्ध कराने में जुटी हुई हैं।