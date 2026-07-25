CJP Protest: ‘हमारा खाना-पानी रोका जा रहा है’, सौरभ दास का दिल्ली पुलिस पर आरोप

CJP Protest: NEET पेपर लीक और शिक्षा सुधारों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया है कि वे जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे युवाओं और छात्रों के लिए भोजन, पीने के पानी और जरूरी सामान की सप्लाई रोक रहे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे दिल्ली पुलिस मुख्यालय का घेराव करेंगे।