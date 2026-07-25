पंजाब में सीएम नायब सैनी के सहारे BJP का चुनावी दांव, हरियाणा मॉडल के जरिए वोटरों को साधने की रणनीति

Nayab Singh Saini BJP Star Campaigner in Punjab: पंजाब विधानसभा चुनाव अगले साल होना है। ऐसे में भाजपा समेत सभी राजनीतिक दलों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी पंजाब में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, जिसकी वजह से वे राज्य में भाजपा के सबसे प्रमुख प्रचारकों के तौर पर उभरकर सामने आए हैं। हाल के दिनों में सैनी पंजाब के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके भाषणों का मुख्य संदेश यही है कि पंजाब और हरियाणा का साझा इतिहास रहा है। भाजपा की सरकार बनने पर पंजाब भी हरियाणा की तरह विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है।