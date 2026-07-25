पंजाब में सीएम नायब सैनी के सहारे BJP का चुनावी दांव, हरियाणा मॉडल के जरिए वोटरों को साधने की रणनीति

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (इमेज सोर्स: Haryana CM पेज एक्स)
Nayab Singh Saini BJP Star Campaigner in Punjab: पंजाब विधानसभा चुनाव अगले साल होना है। ऐसे में भाजपा समेत सभी राजनीतिक दलों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी पंजाब में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, जिसकी वजह से वे राज्य में भाजपा के सबसे प्रमुख प्रचारकों के तौर पर उभरकर सामने आए हैं। हाल के दिनों में सैनी पंजाब के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके भाषणों का मुख्य संदेश यही है कि पंजाब और हरियाणा का साझा इतिहास रहा है। भाजपा की सरकार बनने पर पंजाब भी हरियाणा की तरह विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा नायब सिंह सैनी को केवल एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि हरियाणा के विकास मॉडल के प्रतीक के रूप में पेश कर रही है। पार्टी का दावा है कि हरियाणा में भाजपा सरकार ने प्रशासनिक सुधार, डिजिटल गवर्नेंस, ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में कई बदलाव किए हैं, जिनका लाभ राज्य को मिला है।
विश्लेषकों के अनुसार, नायब सिंह सैनी की जातीय पृष्ठभूमि भी पंजाब में भाजपा के लिए अहम मानी जा रही है। सैनी समुदाय, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से जुड़ा खेती-किसानी करने वाला समुदाय है, पंजाब के दोआबा और पूआध क्षेत्रों में अच्छी संख्या में मौजूद है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भाजपा केवल जातीय समीकरणों पर नहीं, बल्कि सैनी के जरिए अपने विकास मॉडल को भी प्रचारित करना चाहती है।
नायब सिंह सैनी किसान परिवार से आते हैं और पूआधी बोली बोलते हैं, जो पंजाब के कई इलाकों में समझी और बोली जाती है। उनकी सरल शैली और स्थानीय भाषा में संवाद करने की क्षमता उन्हें पंजाब के मतदाताओं, खासकर युवाओं के बीच सहज रूप से जोड़ने में मदद करती है।
भाजपा हरियाणा की आर्थिक प्रगति को भी चुनावी मुद्दा बना रही है। नीति आयोग और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की हालिया रिपोर्टों के अनुसार, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगभग 3.95 लाख रुपए है, जो पंजाब की लगभग 2.79 लाख रुपए की प्रति व्यक्ति आय से करीब 52 प्रतिशत अधिक है। भाजपा इसे अपने सुशासन और विकास मॉडल की सफलता के रूप में पेश कर रही है।
सैनी के पंजाब के प्रमुख धार्मिक संगठनों से अच्छे संबंध भी भाजपा की रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। उनके सरकारी आवास पर स्वर्ण मंदिर की तस्वीर लगी है और वे सार्वजनिक रूप से बताते रहे हैं कि उनकी मां पंजाब से हैं तथा उनके परिवार का सिख गुरुओं के प्रति गहरा सम्मान रहा है।
भाजपा का मानना है कि हरियाणा, जो कभी पंजाब से विकास के मामले में पीछे माना जाता था, लेकिन आज कई क्षेत्रों में आगे निकल चुका है। पार्टी इसी बदलाव को उदाहरण बनाकर पंजाब के मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि राज्य में भाजपा सरकार बनने पर विकास की नई दिशा मिल सकती है। हालांकि यह रणनीति चुनावी मैदान में कितनी सफल होगी, इसका फैसला पंजाब की जनता विधानसभा चुनाव में करेगी।
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