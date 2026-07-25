Sonam Wangchuk Viral Video: सफदरजंग अस्पताल में क्यों लेट गए सोनम वांगचुक? वायरल वीडियो पर अस्पताल ने दी सफाई

वीडियो में सोनम वांगचुक ने उन आलोचनाओं का भी जवाब दिया, जिनमें कहा गया था कि बातचीत के दौरान उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न हो। हड़ताल समाप्त करने के फैसले पर उठे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "अगर मुझे कोई समझौता ही करना होता तो क्या मैं 26 दिन तक भूखा रहता? क्या मैं दिल्ली की गर्मी में भूख हड़ताल करने के बजाय किसी एयर कंडीशंड कमरे में बैठकर समझौता नहीं कर सकता था?"