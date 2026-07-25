NEET Paper Leak पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, ‘धर्मेंद्र प्रधान को किसी अन्य मंत्रालय में भेजना समाधान नहीं’

Rahul Gandhi on Dharmendra Pradhan: नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रदर्शन कर रही है। छात्रों के इस आंदोलन को विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा है। इसी बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को किसी अन्य मंत्रालय में भेजने पर चर्चा चल रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि छात्रों और देश के हित में केवल मंत्रालय बदलना नहीं, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान को पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए।