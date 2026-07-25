Mohan Bhagwat Latest News: राष्ट्रीयस्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। शनिवार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज की नई पीढ़ी हर बात पर सवाल करती है। ऐसे में उन्हें आदेश देने के बजाय संवाद के जरिए समझाना ज्यादा जरूरी है। उनका यह बयान ऐसे समय सामने आया है जब देश में पेपर लीक के मुद्दे पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं और राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है। बयान के बाद मोहन भागवत सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। आपको बताते हैं उनके 5 ऐसे बयान, जो काफी चर्चा में रहे थे।