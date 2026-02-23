मोहन भागवत बोले, सशक्त बनें ताकि कोई टैरिफ का डर न दिखा सके, आरक्षण पर भी कही बड़ी बात

Mohan Bhagwat's Latest Statement :आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में भाग लेने देहरादून पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में राष्ट्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अपने स्वदेशी सिस्टम को हमें मजबूत बनाना होगा। तभी हम विकसित राष्ट्र, विश्व गुरु बनेंगे। भागवत ने कहा कि आने वाले समय में विश्व का हर रास्ता भारत से ही होकर निकलेगा। स्वार्थ, भेदभाव से मुक्त होकर ही हम देश को सुरक्षित, प्रतिष्ठित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि कि एक दौर में युगांडा से ईदी अमीन ने भारतीयों को भगा दिया था। आज हम विश्व भर में सुरक्षित हैं। कहा कि कमजोर को सभी दबाते हैं। विश्व भी सत्य को नहीं शक्ति को पहचानता है। उन्होंने कहा कि समाज की एकता, गुणवत्ता से ही देश का उत्थान हो सकता है। इसके लिए हमें भेद भुलाने होंगे। देश को मजबूत करने को आम जन में राष्ट्रभाव जागृत करना होगा।