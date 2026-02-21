21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

13500 उपनल कर्मचारियों को मिलेगा पक्के कार्मिकों के समान वेतन, सेलरी में होगी दोगुनी बढ़ोत्तरी

Order Issued : करीब साढ़े 13 हजार उपनल कर्मियों को पक्के कर्मचारियों के समान वेतन देने का रास्ता साफ हो गया है। सैनिक कल्याण सचिव ने इसके विधिवत आदेश जारी कर दिए हैं। पिछली कैबिनेट बैठक में कट ऑफ संशोधन को मंजूरी दी गई थी। पहले दस साल सेवा की कट ऑफ 25 नवंबर 2015 तय की गई थी।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Feb 21, 2026

In Uttarakhand, orders have been issued to pay around 13,500 UPNL employees the same salary as permanent employees

करीब साढ़े 13 हजार उपनल कर्मियों को समान वेतन मिलेगा

Order Issued : करीब साढ़े तेरह हजार उपनल कर्मियों की बल्ले-बल्ले होने वाली है। बता दें कि समान कार्य समान वेतन की मांग पर विभिन्न विभागों के उपनल कर्मी करीब दस साल से आंदोलनरत थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल कर्मियों को समान कार्य का समान वेतन देने के आदेश सरकार को दिए थे। उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा था। आदेश का पालन नहीं होने पर उपनल कर्मी नवंबर में हड़ताल पर चले गए थे। इससे सरकार पर लगातार दबाव बढ़ने लगा था। कुछ समय पहले ही कैबिनेट ने उपनल कर्मियों को समान वेतन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसमें 10 साल सेवा पूर्ण करने वालों के लिए तय कट ऑफ से करीब साढ़े 11 हजार उपनल कर्मचारियों समान वेतन के दायरे में आ रहे थे। उसके बाद बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में कट ऑफ में संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ था। नए कट ऑफ से करीब दो हजार कर्मी और इस दायरे में आ गए थे। सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र चौधरी के मुताबिक पहले चरण के लिए तय कट ऑफ के बाद आगे चरणबद्ध तरीके से 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त उपनल कर्मचारियों को समान वेतन का लाभ दिया जाएगा। सैनिक कल्याण विभाग ने वित्त विभाग की सहमति के बाद यह संशोधित आदेश जारी किया है।

विभागों के अधीन आ जाएंगे कर्मचारी

उपनल कर्मचारियों को समान वेतन लिए अब संबंधित विभाग से अनुबंध करना होगा। इसके लिए सरकार की ओर से सभी विभागों के लिए गाइडलाइन बना रही है। ताकि समान वेतन के लिए ये सभी कर्मचारी उपनल से हटकर सीधे अपने विभाग के अधीन आ जाएंगे। अभी तक इनसे आउटसोर्स कर्मचारी की तरह काम लिया जा रहा है। इन्हें प्रतिमाह करीब 19-20 हजार रुपये ही वेतन दिया जा रहा था। अब इन कर्मचारियों का वेतन करीब 41 हजार रुपये हो जाएगा। भविष्य में इन्हें पक्के कर्मचारियों के समान अन्य भत्ते भी मिल सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Feb 2026 08:12 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / 13500 उपनल कर्मचारियों को मिलेगा पक्के कार्मिकों के समान वेतन, सेलरी में होगी दोगुनी बढ़ोत्तरी

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

नकली दवा फैक्ट्री पकड़ी : आयुष मंत्रालय की टीम की छापेमारी से हड़कंप, एक करोड़ की नगदी भी बरामद

Fake medicine factory and fake clinic busted in Dehradun
देहरादून

भवन गणना में बताना होगा दीवार ईंट की है या पत्थर की, फर्श पर टाइल्स या सीमेंट, पूछे जाएंगे 33 सवाल

33 questions have been finalised for the building census to be conducted in Uttarakhand
देहरादून

भाजपा में आने वालों की होगी सनातनी ट्रेनिंग, विपक्ष को उसी के हथियारों से किया जाएगा पस्त !

Leaders who leave Congress or other parties and join BJP will be given Sanatan training.
देहरादून

हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से खलबली, खाली कराया न्यायालय परिसर

Uttarakhand High Court receives bomb threat
देहरादून

कब तक पूरा हो जाएगा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट? बड़ा अपडेट आया सामने

rishikesh karnprayag rail project latest update know when work will be completed
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.