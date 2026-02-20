20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

भवन गणना में बताना होगा दीवार ईंट की है या पत्थर की, फर्श पर टाइल्स या सीमेंट, पूछे जाएंगे 33 सवाल

Building Census 2026 : जनगणना निदेशालय की ओर से जल्द ही भवन गणना शुरू की जाएगी। इसके लिए प्रारूप में 33 सवाल रखे गए हैं, जिनका जवाब आपको देना होगा। इसमें ये सवाल भी होंगे कि आपके घर की दीवार ईंट की है या पत्थर की, फर्श पर टाइल्स बिछे है या सीमेंट।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Feb 20, 2026

33 questions have been finalised for the building census to be conducted in Uttarakhand

उत्तराखंड में 25 अप्रैल से भवन गणना शुरू होगी

Building Census 2026 : प्रदेश में जल्द ही भवन गणना शुरू होने जा रहा है। बकायदा इसके लिए 25 अप्रैल से 24 मई तक का समय भी निर्धारित हो चुका है। भवन गणना प्रारूप में 33 सवाल रखे गए हैं। इनमें आपके घर की दीवार ईंट से बनी है या पत्थर से? फर्श पर टाइल्स बिछी हैं या सीमेंट? भवन गणना के दौरान इस बार आपकी दहलीज पर इस तरह के कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। निदेशालय की ओर से भवन गणना के दौरान पूछे जाने वाले सवालों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रारूप में मकान से लेकर वाहन, फोन और अन्य सुविधाओं से जुड़े कई सवाल शामिल किए गए हैं। इधर, अब गणना का प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है। राज्य में भवन गणना का नोटिफिकेशन होने वाला है। इससे पहले नौ अप्रैल से 24 अप्रैल तक जनगणना पोर्टल पर लोग अपनी जानकारी खुद भी भर सकते हैं। इधर, जनगणना निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव के अनुसार, भवन गणना के दौरान आम लोगों के लिए कुल 33 सवालों की सूची तैयार की गई है। सभी लोगों से यह जानकारी मांग कर फॉर्मेट पर दर्ज की जाएगी। इस दौरान प्रत्येक परिवार का मोबाइल नंबर भी लिया जाएगा और उसका उपयोग सिर्फ जनगणना के लिए ही होगा।

रेडियो, टीवी और फोन के भी सवाल

उत्तराखंड में भवन गणना में डिजिटल इंडिया की प्रगति भी जांची जाएगी। पूछा जाएगा कि आप आज भी रेडियो सुनते हैं या टेलीविजन देखते हैं। जेब में सामान्य फोन है या स्मार्टफोन? घर पर लैपटॉप, कंप्यूटर और स्मार्टफोन की जानकारी के साथ ही इंटरनेट के लिए उपयोग में लाई जाने वाली डिवाइस की भी जानकारी ली जाएगी।

दोपहिया है या कार

भवन गणना के दौरान मकान को लेकर दीवार, छत, फर्श में प्रयुक्त सामग्री के साथ मकान कच्चा है या पक्का, यह भी बताना होगा। साथ ही परिवार के सदस्यों और विवाहित जोड़ों को लेकर अलग से पूछा जाएगा। इस दौरान घर के मुखिया का नाम, उसकी जाति और परिवार में रहने वाले कुल सदस्यों की संख्या बतानी होगी। भवन गणना के दौरान वाहन को लेकर भी पूछा जाएगा। इसमें बताना होगा कि आपके पास कोई वाहन है या नहीं। साइकिल, स्कूटर, कार या जीप जैसा कोई वाहन है तो उसकी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। साथ ही पीने के पानी का स्रोत, रोशनी के लिए बिजली और चूल्हे के ईंधन के बारे में भी बताना होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Feb 2026 08:38 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / भवन गणना में बताना होगा दीवार ईंट की है या पत्थर की, फर्श पर टाइल्स या सीमेंट, पूछे जाएंगे 33 सवाल

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

भाजपा में आने वालों की होगी सनातनी ट्रेनिंग, विपक्ष को उसी के हथियारों से किया जाएगा पस्त !

Leaders who leave Congress or other parties and join BJP will be given Sanatan training.
देहरादून

हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से खलबली, खाली कराया न्यायालय परिसर

Uttarakhand High Court receives bomb threat
देहरादून

कब तक पूरा हो जाएगा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट? बड़ा अपडेट आया सामने

rishikesh karnprayag rail project latest update know when work will be completed
देहरादून

कैंची धाम में करोड़ों के चढ़ावे का नहीं हिसाब ! हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, राज्य सरकार को नोटिस जारी

The Uttarakhand High Court has taken suo motu cognizance of the financial irregularities at Kainchi Dham
देहरादून

पाकिस्तान में भी बम धमाकों की धमकी : भारत सहित अन्य देशों को भेजे गए 130 ई-मेल, जांच में हुआ खुलासा

Emails threatening to bomb courts in Uttarakhand were also sent to Pakistan
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.