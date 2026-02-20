भवन गणना में बताना होगा दीवार ईंट की है या पत्थर की, फर्श पर टाइल्स या सीमेंट, पूछे जाएंगे 33 सवाल

Building Census 2026 : प्रदेश में जल्द ही भवन गणना शुरू होने जा रहा है। बकायदा इसके लिए 25 अप्रैल से 24 मई तक का समय भी निर्धारित हो चुका है। भवन गणना प्रारूप में 33 सवाल रखे गए हैं। इनमें आपके घर की दीवार ईंट से बनी है या पत्थर से? फर्श पर टाइल्स बिछी हैं या सीमेंट? भवन गणना के दौरान इस बार आपकी दहलीज पर इस तरह के कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। निदेशालय की ओर से भवन गणना के दौरान पूछे जाने वाले सवालों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रारूप में मकान से लेकर वाहन, फोन और अन्य सुविधाओं से जुड़े कई सवाल शामिल किए गए हैं। इधर, अब गणना का प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है। राज्य में भवन गणना का नोटिफिकेशन होने वाला है। इससे पहले नौ अप्रैल से 24 अप्रैल तक जनगणना पोर्टल पर लोग अपनी जानकारी खुद भी भर सकते हैं। इधर, जनगणना निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव के अनुसार, भवन गणना के दौरान आम लोगों के लिए कुल 33 सवालों की सूची तैयार की गई है। सभी लोगों से यह जानकारी मांग कर फॉर्मेट पर दर्ज की जाएगी। इस दौरान प्रत्येक परिवार का मोबाइल नंबर भी लिया जाएगा और उसका उपयोग सिर्फ जनगणना के लिए ही होगा।