कब तक पूरा हो जाएगा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट? बड़ा अपडेट आया सामने

1 वीरभद्र – योग नगरी ऋषिकेश (4.7 किमी) टनल: पूर्ण और चालू (कमीशंड)

2 योग नगरी ऋषिकेश – शिवपुरी (13.4 किमी) टनल (10.8 किमी): 94% खुदाई पूर्ण; लाइनिंग कार्य जारी

मुख्य पुल: 1 पुल पूर्ण

3 शिवपुरी – ब्यासी (14.3 किमी) टनल (12.7 किमी): 2 में से 1 टनल पूर्ण; दूसरी की खुदाई पूर्ण, लाइनिंग जारी

मुख्य पुल: दोनों पुल पूर्ण

4 ब्यासी – देवप्रयाग (15 किमी) टनल (13.3 किमी): 4 में से 3 टनल पूर्ण; चौथी की 69% खुदाई; लाइनिंग जारी

मुख्य पुल: सभी 4 पुल पूर्ण

5 देवप्रयाग – जनासू (14.8 किमी) टनल (14.6 किमी): पूर्ण

6 जनासू – मलेथा (4.7 किमी) टनल (2.9 किमी): पूर्ण

मुख्य पुल: 1 पुल पूर्ण

7 मलेथा – श्रीनगर (5.2 किमी) टनल (4.1 किमी): पूर्ण

8 श्रीनगर – धारी देवी (11.2 किमी) टनल (9.1 किमी): खुदाई पूर्ण; लाइनिंग जारी

मुख्य पुल: 3 में से 1 पुल पूर्ण; शेष 2 पर कार्य जारी

9 धारी देवी – तिलानी (रुद्रप्रयाग) (17.6 किमी) टनल (16.6 किमी): खुदाई पूर्ण; लाइनिंग जारी

मुख्य पुल: 1 पुल पर कार्य जारी

10 तिलानी (रुद्रप्रयाग) – घोलतीर (7.6 किमी) टनल (6.6 किमी): 79% खुदाई पूर्ण

मुख्य पुल: 2 पुलों पर कार्य जारी

11 घोलतीर – गौचर (7.8 किमी) टनल (7.1 किमी): खुदाई पूर्ण; लाइनिंग जारी