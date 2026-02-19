कब तक पूरा हो जाएगा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट? बड़ा अपडेट आया सामने

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट अपडेट। फोटो सोर्स-AI
Rishikesh Karnaprayag Rail Project Latest Update: ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट अगले 2 साल में पूरा होने की उम्मीद है। अभी, इस रेल प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन जोरों पर चल रहा है। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से उत्तराखंड में है और हिमालय के मुश्किल जियोलॉजिकल इलाके से होकर गुजरता है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लिंक प्रोजेक्ट पूरा होने पर पहाड़ी राज्य में कनेक्टिविटी को बेहतर हो जाएगी।
Q3FY26 अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान बोलते हुए, रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सलीम अहमद ने कहा कि प्रोजेक्ट पर काम जोरों पर चल रहा है। RVNL के CMD ने कहा, '' जरूरी प्रोजेक्ट ऋषिकेश-कर्णप्रयाग है, जहां काम जोरों पर चल रहा है। हमारा टारगेट दिसंबर 2028 तक प्रोजेक्ट को पूरा करना है।"
संसद के बजट सेशन 2026 के दौरान लोकसभा में एक लिखित बयान में, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई रेल लाइन प्रोजेक्ट उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों से होकर गुजरती है। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट देवप्रयाग और कर्णप्रयाग जैसे धार्मिक और टूरिस्ट जगहों को ऋषिकेश और भारत की राष्ट्रीय राजधानी से रेल कनेक्टिविटी देगा।
|क्र.सं.
|खंड (दूरी)
|प्रगति की स्थिति
|1
|वीरभद्र – योग नगरी ऋषिकेश (4.7 किमी)
|टनल: पूर्ण और चालू (कमीशंड)
|2
|योग नगरी ऋषिकेश – शिवपुरी (13.4 किमी)
|टनल (10.8 किमी): 94% खुदाई पूर्ण; लाइनिंग कार्य जारी
मुख्य पुल: 1 पुल पूर्ण
|3
|शिवपुरी – ब्यासी (14.3 किमी)
|टनल (12.7 किमी): 2 में से 1 टनल पूर्ण; दूसरी की खुदाई पूर्ण, लाइनिंग जारी
मुख्य पुल: दोनों पुल पूर्ण
|4
|ब्यासी – देवप्रयाग (15 किमी)
|टनल (13.3 किमी): 4 में से 3 टनल पूर्ण; चौथी की 69% खुदाई; लाइनिंग जारी
मुख्य पुल: सभी 4 पुल पूर्ण
|5
|देवप्रयाग – जनासू (14.8 किमी)
|टनल (14.6 किमी): पूर्ण
|6
|जनासू – मलेथा (4.7 किमी)
|टनल (2.9 किमी): पूर्ण
मुख्य पुल: 1 पुल पूर्ण
|7
|मलेथा – श्रीनगर (5.2 किमी)
|टनल (4.1 किमी): पूर्ण
|8
|श्रीनगर – धारी देवी (11.2 किमी)
|टनल (9.1 किमी): खुदाई पूर्ण; लाइनिंग जारी
मुख्य पुल: 3 में से 1 पुल पूर्ण; शेष 2 पर कार्य जारी
|9
|धारी देवी – तिलानी (रुद्रप्रयाग) (17.6 किमी)
|टनल (16.6 किमी): खुदाई पूर्ण; लाइनिंग जारी
मुख्य पुल: 1 पुल पर कार्य जारी
|10
|तिलानी (रुद्रप्रयाग) – घोलतीर (7.6 किमी)
|टनल (6.6 किमी): 79% खुदाई पूर्ण
मुख्य पुल: 2 पुलों पर कार्य जारी
|11
|घोलतीर – गौचर (7.8 किमी)
|टनल (7.1 किमी): खुदाई पूर्ण; लाइनिंग जारी
|12
|गौचर – कर्णप्रयाग (8.4 किमी)
|टनल (6.3 किमी): खुदाई पूर्ण; लाइनिंग जारी
मुख्य पुल: सभी 3 पुलों पर कार्य जारी
चारधाम को रेल कनेक्टिविटी देने के लिए, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई रेल लाइन प्रोजेक्ट (125 km) को मंजूरी दी गई है। प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट ज्यादातर टनल से होकर गुजरता है। इस प्रोजेक्ट में 104 km लंबी 16 मेन लाइन टनल और लगभग 98 km लंबी 12 एस्केप टनल बनाना शामिल है। अब तक 99 km लंबी मेन लाइन टनल और 94 km से ज्यादा लंबी 09 एस्केप टनल पूरी हो चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि काम की प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए, अलग-अलग टनल में 08 एडिट भी पहचाने गए। इन एडिट से टनल की खुदाई के लिए एक्स्ट्रा वर्क फेस बने, जिससे लंबी टनल को जल्दी पूरा करने में तेजी आई। सभी 8 एडिट (5 km) का काम भी पूरा हो गया है। इस प्रोजेक्ट में 19 ज़रूरी/बड़े पुलों का कंस्ट्रक्शन भी शामिल है। 19 में से 8 जरूरी/बड़े पुल भी पूरे हो चुके हैं। बाकी पुलों का काम भी शुरू कर दिया गया है।
