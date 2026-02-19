19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

पाकिस्तान में भी बम धमाकों की धमकी : भारत सहित अन्य देशों को भेजे गए 130 ई-मेल, जांच में हुआ खुलासा

Bomb Threats : विभिन्न न्यायालयों और अन्य संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल न केवल भारत के अलग-अलग राज्यों बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी भेजे गए हैं। पुलिस जांच में इस बात का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ई-मेल एक सप्ताह पहले ही तैयार की गई थीं।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Feb 19, 2026

Emails threatening to bomb courts in Uttarakhand were also sent to Pakistan

उत्तराखंड की न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मचा हुआ है

Bomb Threats : पिछले तीन दिन से भारत के अलग-अलग राज्यों की न्यायालयों और अन्य संस्थानों को बम से उड़ाने से संबंधित धमकी भरे ई-मेल भेजे जाने से हड़कंप मचा हुआ है। पहले नैनीताल, फिर देहरादून, अल्मोड़ा, बागेश्वर पिथौरागढ़ सहित कई जिला न्यायालयों को धमकी भरे ई-मेल भेजे जा चुके हैं। कल भी देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ये सभी धमकियां जिला जजों की आधिकारी ई-मेल आईडी पर भेजी गई थी। इससे शासन-प्रशासन में भी खलबली मची हुई है और न्यायालयों में कामकाज भी बाधित हुआ है। इधर, हल्द्वानी के एसपी सिटी मनोज कत्याल के मुताबिक नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिला जज की आधिकारिक मेल पर बम धमाकों की धमकी आई थी। एसपी सिटी के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि 10 फरवरी को ई-मेल तैयार की गई थी। इसके बाद इसे लगातार दो दिन सर्कुलेट किया गया। भारत सहित पाकिस्तान व अन्य देशों में करीब 130 ई-मेल फॉरवर्ड किए गए हैं। उन्होंने बताया  कि मामले की जांच जारी है।

आउटलुक में  तैयार की मेल

न्यायालयों में बम धमाकों की धमकी भरे ई-मेल माइक्रोसाफ्ट आउटलुक पर तैयार की गई थी। अभी तक ई-मेल भेजने वाला संदिग्ध ट्रैक नहीं हो पाया है। इस मामले की बड़े स्तर पर इसकी जांच हो रही है और एसटीएफ से भी मदद मांगी गई है। बड़ी बात ये है कि मेल भेजने वाले आरोपी का पता लगाने में पुलिस को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि आरोपी ने रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों या फ्री वाई-फाई वाले किसी स्थान से मेल किया होगा। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि जिन स्थानों पर वाई-फाई में पासवर्ड नहीं होता, उस स्थान से संदेश भेजने वाले को ट्रेस करना मुश्किल होता है। साइबर जांच में आईपी एड्रेस ट्रैक करने के बाद हेडर व अन्य तकनीकी संसाधनों से ई-मेल के भारत, पाक समेत अन्य जगहों पर भेजने की बात सामने आई है। 

कोई मजाक नहीं, पांच बम रखे हैं

देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने पर हड़कंप मच गया। जिला जज के कार्यालय में धमकी भरा ई-मेल आने की सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने न्यायालय परिसर को खाली कराकर करीब दो घंटे तक तलाशी अभियान चलाया। बुधवार सुबह करीब दस बजे धमकी भरे ई-मेल आने की सूचना मिली। एसपी सिटी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस फोर्स, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्कवाड मौके पर पहुंचे। इस दौरान सभी अधिवक्ता, जज एवं वादकारी कोर्ट परिसर से बाहर आ गए। दोपहर 12:30 बजे तक चली इस चेकिंग में संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। ई-मेल में लिखा गया था कि ये कोई मजाक नहीं, पांच बम रखे जांच चुके हैं। इस प्रकार की मेल आने से हड़कंप मचा हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Feb 2026 08:31 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / पाकिस्तान में भी बम धमाकों की धमकी : भारत सहित अन्य देशों को भेजे गए 130 ई-मेल, जांच में हुआ खुलासा

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

बहू ने सास को पटक-पटक कर मार डाला, बीच-बचाव में आए पति को भी किया घायल

Daughter-in-law beat her mother-in-law to death
देहरादून

मौसम कुछ ही घंटों में लेगा करवट : नौ जिलों में बारिश की चेतावनी, चार डिग्री तक गिरेगा तापमान

The IMD has issued a warning for rain in nine districts of Uttarakhand and snowfall in the mountains today
देहरादून

उत्तराखंड में ‘बम’ का खौफ: तीसरे दिन देहरादून कोर्ट को उड़ाने की धमकी, मेल मिलते ही मचा हड़कंप!

uttarakhand court bomb threat dehradun
देहरादून

बीजेपी ने 2027 विस चुनाव के लिए बनाई खास रणनीति : कांग्रेस को आक्रमक अंदाज में देगी जवाब

In view of the upcoming assembly elections, BJP has prepared a strategy to adopt an aggressive stance against Congress
देहरादून

हरियाणा के दूल्हे की 15 साल की लड़की से हो रही थी शादी, पुलिस की एंट्री से मच गई खलबली

Police and NGOs stop the marriage of a 15-year-old girl in Kichha, Udham Singh Nagar district
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.