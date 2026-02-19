पाकिस्तान में भी बम धमाकों की धमकी : भारत सहित अन्य देशों को भेजे गए 130 ई-मेल, जांच में हुआ खुलासा

Bomb Threats : पिछले तीन दिन से भारत के अलग-अलग राज्यों की न्यायालयों और अन्य संस्थानों को बम से उड़ाने से संबंधित धमकी भरे ई-मेल भेजे जाने से हड़कंप मचा हुआ है। पहले नैनीताल, फिर देहरादून, अल्मोड़ा, बागेश्वर पिथौरागढ़ सहित कई जिला न्यायालयों को धमकी भरे ई-मेल भेजे जा चुके हैं। कल भी देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ये सभी धमकियां जिला जजों की आधिकारी ई-मेल आईडी पर भेजी गई थी। इससे शासन-प्रशासन में भी खलबली मची हुई है और न्यायालयों में कामकाज भी बाधित हुआ है। इधर, हल्द्वानी के एसपी सिटी मनोज कत्याल के मुताबिक नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिला जज की आधिकारिक मेल पर बम धमाकों की धमकी आई थी। एसपी सिटी के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि 10 फरवरी को ई-मेल तैयार की गई थी। इसके बाद इसे लगातार दो दिन सर्कुलेट किया गया। भारत सहित पाकिस्तान व अन्य देशों में करीब 130 ई-मेल फॉरवर्ड किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है।