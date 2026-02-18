18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

उत्तराखंड में ‘बम’ का खौफ: तीसरे दिन देहरादून कोर्ट को उड़ाने की धमकी, मेल मिलते ही मचा हड़कंप!

Dehradun News: उत्तराखंड में लगातार तीसरे दिन कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलीं। देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ईमेल से धमकी मिलने के बाद परिसर खाली कराया गया।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Mohd Danish

Feb 18, 2026

uttarakhand court bomb threat dehradun

तीसरे दिन देहरादून कोर्ट को उड़ाने की धमकी..

Court Bomb Threat Dehradun: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। सुबह कोर्ट खुलने से पहले ही इस मेल की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। इसके बाद पूरे कोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराया गया और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। अचानक कोर्ट परिसर में बढ़ी हलचल से वकीलों, फरियादियों और कर्मचारियों में दहशत का माहौल देखने को मिला।

सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन

धमकी मिलते ही स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता (BDDS) और खुफिया एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंच गईं। पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हर कमरे, गलियारे और परिसर के कोने-कोने की सघन तलाशी ली गई। सुरक्षा कारणों से आसपास की दुकानों और कार्यालयों को भी कुछ समय के लिए बंद कराया गया, ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचाव किया जा सके।

तीन दिन से चल रहा धमकियों का सिलसिला

यह मामला केवल देहरादून तक सीमित नहीं है। बीते तीन दिनों से उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों में कोर्ट परिसरों को निशाना बनाकर धमकियां भेजी जा रही हैं। सोमवार को नैनीताल, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग कोर्ट को धमकी मिली थी। मंगलवार को हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़ और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने का मैसेज भेजा गया। बुधवार की सुबह देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को धमकी भरा मेल मिलने से प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है।

हर बार जांच में निकली अफवाह

पुलिस अधिकारियों के अनुसार अब तक हरिद्वार, नैनीताल और उत्तरकाशी सहित किसी भी कोर्ट परिसर में तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है। प्रारंभिक जांच में इन धमकियों को किसी शरारती तत्व की करतूत माना जा रहा है, लेकिन मामला संवेदनशील होने के कारण किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जा रही है। हर सूचना को गंभीरता से लिया जा रहा है और हर बार पूरी सुरक्षा प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

कड़ी निगरानी में देहरादून कोर्ट

धमकी के बाद देहरादून कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की सघन चेकिंग की जा रही है। वाहनों की तलाशी के साथ-साथ पहचान पत्रों की भी जांच की जा रही है। परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। आम लोगों को भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है।

वरिष्ठ अधिकारी संभाल रहे मोर्चा

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक (IG) और एसएसपी स्तर के अधिकारी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट परिसरों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज कर दी गई है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को पहले ही रोका जा सके।

धमकी देने वालों की तलाश तेज

संदिग्ध फोन कॉल्स और ईमेल आईडी को ट्रेस करने के लिए एसटीएफ (STF) की मदद ली जा रही है। साइबर सेल भी तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर धमकी भेजने वाले व्यक्ति या गिरोह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही धमकी देने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेशभर में अलर्ट

लगातार मिल रही धमकियों के चलते उत्तराखंड के सभी जिलों में कोर्ट परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है। प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और मेटल डिटेक्टर से जांच बढ़ा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि न्याय व्यवस्था की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी कीमत पर कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Uttarakhand

Updated on:

18 Feb 2026 12:33 pm

Published on:

18 Feb 2026 12:32 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / उत्तराखंड में ‘बम’ का खौफ: तीसरे दिन देहरादून कोर्ट को उड़ाने की धमकी, मेल मिलते ही मचा हड़कंप!

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 LIVE
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

बीजेपी ने 2027 विस चुनाव के लिए बनाई खास रणनीति : कांग्रेस को आक्रमक अंदाज में देगी जवाब

In view of the upcoming assembly elections, BJP has prepared a strategy to adopt an aggressive stance against Congress
देहरादून

हरियाणा के दूल्हे की 15 साल की लड़की से हो रही थी शादी, पुलिस की एंट्री से मच गई खलबली

Police and NGOs stop the marriage of a 15-year-old girl in Kichha, Udham Singh Nagar district
देहरादून

शिक्षकों के लिए आदेश : आधे दिन कराएं पढ़ाई फिर एसआईआर, चूक पर दर्ज होगा मुकदमा

Teachers in Uttarakhand are troubled by the dual pressure of SIR and teaching in schools
देहरादून

चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन नियमों में बदलाव, अब ऑनलाइन आवेदन पर देना होगा शुल्क

चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन नियमों में बदलाव
देहरादून

नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय : कल से  दो दिन बारिश का अलर्ट,  पहाड़ों में बर्फबारी के आसार

Due to the activation of a new western disturbance, a forecast of rain and snowfall has been issued in Uttarakhand on February 18 and 19
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.