नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय : कल से  दो दिन बारिश का अलर्ट,  पहाड़ों में बर्फबारी के आसार

Western Disturbance Active : मौसम अलग ही मिजाज दिखा रहा है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है। दिन में चटख धूप खिलने से लोगों को काफी राहत मिल रही है। राज्य के मैदानी इलाकों में अब वसंत चढ़ने लगा है। इसके कारण पारा भी लगातार ऊपर जा रहा है। देहरादून में न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री, पंतनगर में 9.6, मुक्तेश्वर में 5.5 जबकि टिहरी में 5.8 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। आईएमडी के अनुसार आज समूचे राज्य में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। कुछ इलाकों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। आज उत्तराखंड में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। आईएमडी के मुताबिक कल यानी 18 फरवरी से राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बारिश के आसार हैं। साथ ही राज्य में 3300 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर कल बर्फबारी के भी आसार बन रहे हैं। 19 फरवरी भी चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं-कहीं हल्की से हल्की बारिश के आसार हैं। साथ ही 33 सौ मीटर ऊंचाई वाले स्थानों तक बर्फबारी भी हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक अगले एक-दो दिन के भीतर न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री तक बढ़ोत्तरी की भी संभावना है।