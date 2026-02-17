17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय : कल से  दो दिन बारिश का अलर्ट,  पहाड़ों में बर्फबारी के आसार

Western Disturbance Active : मौसम कल फिर से करवट बदल सकता है। आईएमडी ने कल और परसों विभिन्न जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार कल और परसों दो दिन ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ पड़ने की भी संभावना रहेगी। बारिश-बर्फबारी से ठंड में एक बार फिर से बढ़ोत्तरी के आसार हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Feb 17, 2026

Due to the activation of a new western disturbance, a forecast of rain and snowfall has been issued in Uttarakhand on February 18 and 19

उत्तराखंड में कल से मौसम करवट बदल सकता है

Western Disturbance Active : मौसम अलग ही मिजाज दिखा रहा है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है। दिन में चटख धूप खिलने से लोगों को काफी राहत मिल रही है। राज्य के मैदानी इलाकों में अब वसंत चढ़ने लगा है। इसके कारण पारा भी लगातार ऊपर जा रहा है। देहरादून में न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री, पंतनगर में 9.6, मुक्तेश्वर में 5.5 जबकि टिहरी में 5.8 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। आईएमडी के अनुसार आज समूचे राज्य में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। कुछ इलाकों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। आज उत्तराखंड में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। आईएमडी के मुताबिक कल यानी 18 फरवरी से राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बारिश के आसार हैं। साथ ही राज्य में 3300 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर कल बर्फबारी के भी आसार बन रहे हैं। 19 फरवरी भी चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं-कहीं हल्की से हल्की बारिश के आसार हैं। साथ ही 33 सौ मीटर ऊंचाई वाले स्थानों तक बर्फबारी भी हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक अगले एक-दो दिन के भीतर न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री तक बढ़ोत्तरी की भी संभावना है।

23 फरवरी से फिर बारिश

आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 18 और 19 फरवरी को बारिश-बर्फबारी के आसार हैं। वहीं 20, 21 और 22 फरवरी को समूचे राज्य में मौसम शुष्क रह सकता है। आईएमडी के मुताबिक एक नया पश्चिमी  विक्षोभ सक्रिय होने के कारण राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में 23 फरवरी से बारिश-बर्फबारी की संभावना है। बारिश-बर्फबारी के कारण खासतौर पर पर्वतीय इलाकों में ठंड बढ़ने के आसार हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

17 Feb 2026 10:47 am

Published on:

17 Feb 2026 10:46 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय : कल से  दो दिन बारिश का अलर्ट,  पहाड़ों में बर्फबारी के आसार

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

2016 से पहले के उपनल कर्मियों को मिलेगा समान वेतन, संशोधित कट ऑफ तय

UPNL employees recruited before 2016 in Uttarakhand will get equal pay for equal work.
देहरादून

आठ माह से लापता हिंदू युवती बिजनौर के बारबर सोहेल से बरामद, धर्मांतरण की कोशिश, रेप भी किया

A Hindu girl who was missing for eight months in Nainital district has been recovered from Sohail in Bijnor
देहरादून

होली की तिथि इस बार पूरे देश में एक, होलिका दहन के 1 दिन गैप के बाद होगा रंगोत्सव, जानें वजह    

This year Holi will be celebrated on the same date across the country
देहरादून

20 से अधिक भाजपा नेता बनेंगे दर्जामंत्री : सूची हुई तैयार, होली तक मिल सकते हैं पद

More than 20 senior BJP leaders in Uttarakhand will be appointed as ministers with official status
देहरादून

आठ जिलों के कप्तान सहित 20 आईपीएस-पीपीएस हटाए, बढ़ते अपराधों पर सरकार का सख्त रुख

20 IPS-PPS officers, including police captains of eight districts, transferred in Uttarakhand
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.