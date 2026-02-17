चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन नियमों में बदलाव, अब ऑनलाइन आवेदन पर देना होगा शुल्क

Char Dham Yatra : देवभूमि उत्तराखंड में होने वाली पवित्र चार धाम यात्रा को लेकर इस बार प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव का फैसला लिया है। अब श्रद्धालुओं को पंजीकरण के दौरान नाममात्र का शुल्क देना पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार, यह कदम मुख्य रूप से फर्जी रजिस्ट्रेशन और स्लॉट ब्लॉक करने की समस्या को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन सामने आते हैं, जिनमें यात्री यात्रा पर पहुंचते ही नहीं, जिससे वास्तविक श्रद्धालुओं को परेशानी होती है।