आठ माह से लापता हिंदू युवती बिजनौर के बारबर सोहेल से बरामद, धर्मांतरण की कोशिश, रेप भी किया

Crime News : आठ माह से लापता चल रही युवती यूपी के बिजनौर निवासी बारबर सोहेल से बरामद हुई है। आरोपी ने युवती के धर्मांतरण की कोशिश भी की। आरोपी ने युवती से रेप भी किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Feb 16, 2026

A Hindu girl who was missing for eight months in Nainital district has been recovered from Sohail in Bijnor

आठ माह से लापता चल रही युवती को बरामद करने वाली पुलिस टीम को सम्मानित किया गया

Crime News : आठ माह से संदिग्ध हालात में लापता चल रही एक हिंदू युवती को पुलिस ने बिजनौर से सोहेल नाम के युवक के चंगुल से छुड़ाया है। नैनीताल जिले के खैरना गरमपानी क्षेत्र से लापता 19 साल की युवती को पुलिस ने बिजनौर से बरामद किया है। खैरना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर सौंपकर उसकी बेटी के लापता होने की जानकारी दी थी। आरोप लगाया था कि बाजार में ही बारबर की दुकान में काम करने वाला विशेष समुदाय का एक युवक उनकी बेटी को अपने साथ बिजनौर ले गया है। उसकी बेटी घर वापस आना चाह रही है, लेकिन आरोपी उसे अपने चंगुल से नहीं छोड़ रहा है। युवती पर जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। तहरी के आधार पर पुलिस ने सोहेल के खिलाफ रेप, अपहरण, सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया था। कोतवाल प्रकाश सिंह मेहरा के मुताबिक आरोपी सोहेल के खिलाफ दुष्कर्म, बंधक बनाने और शारीरिक शोषण के तहत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को बिजनौर से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।

आठ माह से परिवार की चुप्पी

युवती के लापता होने के मामले में परिवार ने आठ माह से चुप्पी साधी हुई थी। युवती के बयान से ये भी खुलासा हुआ है, कि वह  करीब आठ माह पूर्व युवक के साथ घर से चली गई थी। जबकि, बीते शनिवार को परिजनों की ओर से दी गई तहरीर में युवती के तीन महीने से घर से लापता होने की बात कही गई थी। इससे सवाल ये उठता है कि आखिर परिवार ने आठ महीने तक युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। इधर, आरोपी को गिरफ्तार करने और युवती को बरामद करने पर पुलिस टीम को भाजपा महिला मोर्चा की निवर्तमान प्रदेश महामंत्री भावना मेहरा के नेतृत्व में भाजपाइयों ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों का सत्यापन के अलावा इन लोगों का रिकॉर्ड भी देखना जरूरी है।

Updated on:

16 Feb 2026 12:56 pm

Published on:

16 Feb 2026 12:51 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / आठ माह से लापता हिंदू युवती बिजनौर के बारबर सोहेल से बरामद, धर्मांतरण की कोशिश, रेप भी किया

