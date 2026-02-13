श्रीपूर्णा बनीं फ्रांस के और्हल्यै की दुल्हन, हिंदू रीति-रिवाज से संपन्न हुआ विवाह

Unique wedding : फ्रांस से निकली बाजार गाजे-बाजे के साथ गुरुवार को अल्मोड़ा के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कसार देवी पहुंची। फ्रांस से पहुंचे बारातियों का दुल्हन पक्ष ने गर्मजोशी के साथ पारंपरिक स्टाइल में स्वागत किया। अल्मोड़ा के श्रीपूर्णा चीनाखान निवासी ओएनजीसी से सेवानिवृत्त अधिकारी ध्रुव रंजन जोशी और प्रतिभा जोशी की पुत्री हैं। गुरुवार को श्रीपूर्णा फ्रांस निवासी एनालिटिक्स एंड कन्वर्जन कंपनी में डेटा एनालिस्ट मैनेजर और्हेल्यै गैरंपो के साथ शादी के बंधन में बंधी। बारात में दुल्हे के साथ फ्रांस से उनके दोस्त, परिजन सहित 20 लोग कसार देवी पहुंचे हुए थे। कुमाऊंनी अंदाज में विधि विधान से मंगलगीत और अन्य परंपराओं का निर्वहन किया गया। उसके बाद वर-वधू ने हिंदू रीति-रिवाज के साथ सात फेरे, यज्ञ सहित विवाह की समस्त रस्में पूरी कीं। कुमाऊं की लोक परंपरा विदेशी मेहमानों को खूब भाई। वह लोग यहां के प्राकृतिक सौंदर्य से भी बेहद खुश नजर आए।