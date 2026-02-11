राज्य में वाहन प्रवेश पर पड़ेगा ग्रीन सेस, 11 स्थानों पर वसूली की व्यवस्था शुरू

Green Cess : उत्तराखंड में ग्रीन सेस यानी पर्यावरण और राज्य की हरियाली बचाने के लिए टैक्स लेने की व्यवस्था शुरू हो गई है। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों से उत्तराखंड में कल से ग्रीन सेस वसूला जाने लगा है। इससे पहले हरिद्वार के नारसन बॉर्डर पर नई व्यस्था का ट्रालय लिया गया था, जोकि सफल रहा था। इसी को देखते हुए अब नारसन, श्यामपुर, भगवानपुर, इमलीखेड़ा, रुद्रपुर, नादेही, सुतैया, तिमली, कुल्हाल, आशारोड़ी और धरमपुर में ग्रीन सेस लिया जाने लगा है। बगैर वाहन रोके ग्रीन सेस वसूलने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। ग्रीन सेस लेने के लिए उत्तराखंड परिवहन विभाग ने बॉर्डर चेक पोस्ट के साथ ही राज्य के कुल 11 स्थानों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे लगाए हैं। ये 37 कैमरों के जरिए राज्य में प्रवेश करने वाले बाहरी वाहनों के फॉस्टैग से ग्रीन सेस काटा जा रहा है। इससे उत्तराखंड को प्रतिदिन 18 लाख रुपये का राजस्व मिलेगा। ग्रीन सेस से सालाना 100 करोड़ रुपये का राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है।