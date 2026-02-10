रोडवेज का किराया 100 रुपये तक बढ़ा, यात्रियों की जेब होगी ढीली, जानें वजह

उत्तराखंड परिवहन निगम ने रोडवेज बसों का किराया बढ़ा दिया है
Roadways Travel Expensive : रोडवेज बसों का किराया सौ रुपये तक बढ़ा दिया गया है। दरअसल, इन दिनों धर्मनगरी हरिद्वार में शारदीय कांवड़ मेला चल रहा है। देश भर से लोग कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इसके कारण हरिद्वार में भारी भीड़ चल रही है। जाम और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए परिवहन निगम ने सोमवार से रोडवेज बसों का रूट डायवर्ट कर दिया है। हरिद्वार से कुमाऊं मंडल आने-जाने वाली बसों के रास्ते बदलने से यात्रियों को भारी असुविधा झेलनी पड़ रही है। अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रामनगर, रुद्रपुर, काशीपुर, नैनीताल और जसपुर के साथ ही नजीबाबाद, धामपुर और मुरादाबाद रूट पर भी किराया बढ़ा दिया गया है। रोडवेज ने रवानगी में प्रति सवारी 50 रुपये और वापसी में 100 रुपये तक इजाफा किया। हरिद्वार डिपो के एजीएम विशाल चंद्रा के मुताबिक, शारदीय कांवड़ मेले के चलते हरिद्वार से नजीबाबाद जाने वाली बसों को चिड़ियापुर से नहर किनारे वाले रास्ते से भेजा जा रहा। इस कारण प्रति सवारी 50 रुपये किराया बढ़ाया गया है। रोडवेज बसें धामपुर-बिजनौर और आंशिक रूप से मुजफ्फरनगर होकर आ रही हैं और 100 रुपये अतिरिक्त किराया लिया जा रहा है।
शहर पहले अब वापसी
रामनगर 335 385 435
काशीपुर 290 340 390
जसपुर 240 290 340
रुद्रपुर 390 440 490
हल्द्वानी 435 485 535
नैनीताल 495 545 595
अल्मोड़ा 640 690 740
धामपुर 170 190 270
नजीबाबाद 95 145 195
महाशिवरात्रि पर नीलकंठ धाम में भक्तों की भीड़ बढ़ने पर ट्रैफिक वन-वे व्यवस्था रहेगी। हरिद्वार से आने वाले वाहनों को गरुड़चट्टी से एंट्री दी जाएगी, जबकि वापसी करने वाले वाहन गुरुड़चट्टी के नजदीक बाइपास से होते हुए सीधे बैराज की ओर जाएंगे। यहां से वाहनों को हरिद्वार की तरफ भेजा जाएगा। नीलकंठ शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर उत्तराखंड सहित तमाम राज्यों से जलाभिषेक के लिए लाखों शिवक्तों की भीड़ जुटती है।
बड़ी खबरेंView All
देहरादून
उत्तराखंड
ट्रेंडिंग