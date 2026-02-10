मंगेतर की मौत के बाद बिन ब्याही मां ने नवजात को थैले में डाल छत पर छोड़ा, खुलासे से लोग हैरान

Touching Story : मंगेतर की सड़क हादसे में दुखद मौत से टूट चुकी युवती ने अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से अलग कर दिया। ये घटना देहरादून के बसंत विहार थाना क्षेत्र के ऋषि विहार की है। यहां एक घर की छत पर कट्टे में नवजात मिलने से सनसनी फैली हुई थी। पुलिस ने इस मामले का चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने बच्चे की मां को खोज लिया है। जांच में एक बेहद मार्मिक और दुखद कहानी सामने आई है। पुलिस के अनुसार नवजात को जन्म देने वाली युवती अविवाहित है और जिस मंगेतर से उसे गर्भ ठहरा था, उसकी शादी से पहले ही एक सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। युवती का रिश्ता करीब डेढ़ साल पहले एक युवक से तय हुआ था। रिश्ता तय होने के बाद दोनों के बीच मेल-जोल बढ़ा और संबंध बन गए। नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीने पहले ही मंगेतर की हरिद्वार में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसकी मौत के साथ ही युवती के सपने भी चकनाचूर हो गए थे।