‘मोहम्मद दीपक’ को जान से मारने की धमकी, दो लाख रुपये ईनाम भी किया घोषित, जानें क्यों चर्चाओं में है ये शख्स

Kotdwar Incident : जिम संचालक दीपक को जान से मारने की धमकी मिलने से पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि पिछले दिनों उत्तराखंड के कोटद्वार में मुस्लिम की कपड़े की दुकान का नाम बाबा रखने से विवाद खड़ा हो गया था। कुछ लोग उस बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार पर उनकी दुकान का नाम बदलने का दबाव डाल रहे थे। उसी दौरान एक शख्स मौके पर पहुंचा और खुद को मोहम्मद दीपक बताते हुए भीड़ के सामने अकेले ही व्यापारी की सुरक्षा में खड़ा हो गया था। उसके बाद से दीपक कुमार पूरे देश में चर्चाओं में हैं। उसके बाद दीपक के खिलाफ केस दर्ज होने के मामले ने भी खूब चर्चाएं बंटोरी थी। बीते दिनों कुछ लोगों ने उनके जिम में भी तोड़फोड़ की थी। इधर, अब दीपक कुमार को सोशल मीडिया में जान से मारने की धमकी मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही दीपक कुमार पर दो लाख रुपये ईनाम भी घोषित किया गया है।