पति की दूसरी शादी रुकवाने पुलिस लेकर पहुंची पत्नी, शातिर ने गोली की रफ्तार में ले लिए फेरे

Controversy Over Marriage : पति की दूसरी शादी की रस्में चलने की भनक लगते ही पत्नी ने मंडप में पुलिस फोर्स सहित धावा बोल दिया। आरोपी युवक दूसरी शादी करने की तैयारी में था। इसी दौरान ग्राम माजरा हसन गदरपुर निवासी सोनी पत्नी रवि सिंह को इसकी भनक लग गई। सोनी ने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी। कुछ ही देर बाद पत्नी पुलिस फोर्स के साथ विवाह मंडप में पहुंच गई थी। उसने कहा कि रवि से उसका विवाह विधि विधान से हुआ है और वह पीठ पीछे अब दूसरी शादी कर रहा है। अभी तक रवि ने उसे तलाक भी नहीं दिया है। पुलिस के मौके पर पहुंचते ही मंडप में अफरा-तफरी मच गई। कुछ देर के लिए शादी की रस्में रोक दी गई और दोनों पक्षों में भिड़ंत होने लगी। पुलिस ने बमुश्किल हालात पर काबू पाया। पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों से पूछताछ की गई। इधर, शादी को लेकर हुआ ये विवाद काफी चर्चाओं में है।