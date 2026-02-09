आज से 17 फरवरी तक बिजली कटौती : हजारों लोग होंगे प्रभावित, जानें शेड्यूल

Power Cut : आज से बिजली की आंख मिचौली के लिए तैयार रहें। दरअसल, ऊर्जा निगम की ओर से आज से देहरादून के विभिन्न इलाकों में लाइनों की तकनीकी मरम्मत और एबी केबल बदलने जैसे कार्य किए जाने प्रस्तावित हैं। ऊर्जा यूपीसीएल आज से बसंत विहार, भंडारीबाग, निरंजनपुर, कौलागढ़ और अनारवाला क्षेत्र में लाइन मरम्मत का कार्य शुरू करने जा रहा है। शटडाउन शेड्यूल के अनुसार नौ फरवरी से 14 फरवरी के बीच सुबह साढ़े नौ से शाम साढ़े चार बजे तक बसंत विहार, इंदिरानगर, ऊर्जा भवन कांवली रोड, वैभव विहार, भंडारीबाग, पटेलनगर में बिजली शटडाउन रहेगा। नौ से 11 और 14 फरवरी को भंडारीबाग, मातावाला बाग, 12 से 13 फरवरी और 16 और 17 फरवरी को निरंजनपुर, पटेलनगर, 10 एवं 12 फरवरी को कौलागढ़, विजय पार्क क्षेत्र में शट डाउन रहेगा। वहीं आरडीएसएस योजना के तहत 132 और 33 केवी पुरुकुल बिजलीघर से जुड़े अनारवाला, गुनियाल गांव, घट्टोवाली, बिष्ट गांव, जमनीवाला, चौरा, कंटीयाना, बड़ी भितल्ली, छोटी भितल्ली, कसिगा स्कूल, किमाड़ी, नौ बीघा, गंगोल पंडितवाड़ी और रिखोली आदि इलाकों में नौ से 14 फरवरी तक सुबह साढ़े नौ से सायं साढ़े चार बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इससे उपभोक्ताओं को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।