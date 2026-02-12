उत्तर भारत के लिए बड़ी चेतावनी : पश्चिमी विक्षोभ के व्यवहार में बदलाव से हिमालय में भू-स्खलन का बढ़ेगा खतरा

Big Warning : हिमालय पर भू-स्खलन का खतरा और भी अधिक बढ़ गया है । रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) ने हिमालयी क्षेत्र की सुरक्षा और जल प्रबंधन को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। आईआईटी ने हिमालयी क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन की आशंका जताई है। कुछ समय पूर्व ही आईआईटी रुड़की ने हिमालयी क्षेत्र पर पड़ रहे मौसम के प्रभाव को लेकर एक अध्ययन किया था। इसकी रिपोर्ट प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लाइमेटोलॉजी में प्रकाशित हुई है। आईआईटी की रिपोर्ट के अनुसार,हिमालयी मौसम प्रणाली को नियंत्रित करने वाले ‘पश्चिमी विक्षोभ’ के व्यवहार में मौलिक और संरचनात्मक बदलाव आ रहे हैं। यह बदलाव उत्तर भारत की जलवायु सहनशीलता और आपदा प्रबंधन रणनीतियों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों ने इस खतरे से निपटने के लिए तमाम सुझाव भी दिए हैं। सुझावों पर अमल करने से खतरा कम हो सकता है। शोधकर्ताओं ने आगाह किया है कि बदलती मौसम प्रणालियों के कारण पुराने पूर्वानुमान मॉडल आपदा प्रबंधन रणनीतियों की तत्काल समीक्षा करने की जरूरत है।