12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

उत्तर भारत के लिए बड़ी चेतावनी : पश्चिमी विक्षोभ के व्यवहार में बदलाव से हिमालय में भू-स्खलन का बढ़ेगा खतरा

Big Warning : पश्चिमी विक्षोभ के व्यवहार में मौलिक और संरचनात्मक बदलावों के कारण हिमालय में भू-स्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। इसके कारण भविष्य में जल संसाधनों की उपलब्धता भी प्रभावित होने का खतरा मंडराने लगा है। ये बदलाव पूरे उत्तर भारत की जलवायु सहनशीलता और आपदा प्रबंधन रणनीतियों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Feb 12, 2026

According to experts from IIT Roorkee, changes in the behavior of western disturbances will increase the incidence of landslides and floods in the Himalayan regions. This will have serious impacts on the climate across Nor

प्राकृतिक आपदाओं का प्रतीकात्मक फोटो

Big Warning : हिमालय पर भू-स्खलन का खतरा और भी अधिक बढ़ गया है । रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) ने हिमालयी क्षेत्र की सुरक्षा और जल प्रबंधन को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। आईआईटी ने हिमालयी क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन की आशंका जताई है। कुछ समय पूर्व ही आईआईटी रुड़की ने हिमालयी क्षेत्र पर पड़ रहे मौसम के प्रभाव को लेकर एक अध्ययन किया था। इसकी रिपोर्ट प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लाइमेटोलॉजी में प्रकाशित हुई है। आईआईटी की रिपोर्ट के अनुसार,हिमालयी मौसम प्रणाली को नियंत्रित करने वाले ‘पश्चिमी विक्षोभ’ के व्यवहार में मौलिक और संरचनात्मक बदलाव आ रहे हैं। यह बदलाव उत्तर भारत की जलवायु सहनशीलता और आपदा प्रबंधन रणनीतियों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों ने इस खतरे से निपटने के लिए तमाम सुझाव भी दिए हैं। सुझावों पर अमल करने से खतरा कम हो सकता है। शोधकर्ताओं ने आगाह किया है कि बदलती मौसम प्रणालियों के कारण पुराने पूर्वानुमान मॉडल आपदा प्रबंधन रणनीतियों की तत्काल समीक्षा करने की जरूरत है।

तेजी से बदल रहा मौसम चक्र

आईआईटी रुड़की के अध्ययन में पाया गया कि पश्चिमी विक्षोभ, जो पारंपरिक रूप से केवल सर्दियों में हिमपात के लिए जिम्मेदार होते थे, अब प्री-मानसून काल (मार्च से मई) में भी अत्यधिक सक्रिय हो रहे हैं। आईआईटी में जल विज्ञान विभाग के प्रो.अंकित अग्रवाल के मुताबिक, मौसमी चक्र में बदलाव भविष्य में जल संसाधनों की उपलब्धता को भी प्रभावित करेगा। इधर, जीबी पंत राष्ट्रीय हिमायन संस्थान के वैज्ञानिक भी सीजन शिफ्टिंग की ओर इशारा पूर्व में ही कर चुके हैं।

ये आए बदलाव

विशेषज्ञों ने पाया कि विक्षोभों के मार्ग और उनकी तीव्रता में तेजी से बदलाव आ रहा है। प्री मानसून के दौरान इन विक्षोभों नाजुक पर्वतीय क्षेत्रों में अचानक आई बाढ़ और भू-स्खलन के जोखिम को कई गुना अधिक बढ़ा देती है। शोध ने 2023 में हिमाचल और 2025 में उत्तराखंड में आई बाढ़ जैसी चरम घटनाओं को इन वायुमंडलीय बदलावों का प्रत्यक्ष परिणाम बताया है।  

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Feb 2026 08:58 am

Published on:

12 Feb 2026 08:57 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / उत्तर भारत के लिए बड़ी चेतावनी : पश्चिमी विक्षोभ के व्यवहार में बदलाव से हिमालय में भू-स्खलन का बढ़ेगा खतरा

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

लिव-इन में रह रही छात्रा की प्रसव के बाद मौत, पिता ने नवजात को अपनाने से किया इनकार

After a BCA student in a live-in relationship died following a premature delivery, her boyfriend refused to adopt the newborn
देहरादून

राज्य में वाहन प्रवेश पर पड़ेगा ग्रीन सेस, 11 स्थानों पर वसूली की व्यवस्था शुरू

Green cess is being levied on vehicles coming from outside states in Uttarakhand
देहरादून

स्कूलों में गर्मी और सर्दी की समान होंगी छुट्टियां, साल में 16 अवकाश होंगे कम

All schools will now have equal summer and winter vacations
देहरादून

भाजपा 2027 विस चुनाव में बुजुर्ग प्रत्याशियों पर भी खेलेगी दांव, मंत्रियों की नहीं बदलेंगी सीटें

BJP may also give tickets to candidates above 70 years of age in the 2027 assembly elections
देहरादून

रोडवेज का किराया 100 रुपये तक बढ़ा, यात्रियों की जेब होगी ढीली, जानें वजह

The Transport Corporation has increased the fare of roadways buses by Rs 100
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.