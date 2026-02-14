आठ जिलों के कप्तान सहित 20 आईपीएस-पीपीएस हटाए, बढ़ते अपराधों पर सरकार का सख्त रुख

उत्तराखंड में 20 आईपीएस-पीपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं
Government's Big Action : प्रदेश में दिन पर दिन बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सरकार ने देर शाम उत्तराखंड में 20 आईपीएस और पीपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। सरकार ने एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोबाल को देहरादून का कप्तान नियुक्त किया है। नवनीत सिंह को एसएसपी एसटीएफ से एसएसपी हरिद्वार, देहरादून एसएसपी अजय सिंह को एसटीएफ भेजा गया है। यूएस नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा को एसपी अभिसूचना का जिम्मा दिया गया है। एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे को पिथौरागढ़, एसपी पिथौरागढ़ रेखा यादव को एसपी चम्पावत, एसपी बागेश्वर चंद्रशेखर आर घोड़के को एसएसपी अल्मोड़ा नियुक्त किया गया है। निहारिका तोमर एसपी अपराध, यातायात यूएसनगर से एसपी रुद्रप्रयाग बनाई गईं हैं। अल्मोड़ा के एसएसपी देवेंद्र पींचा को सेनानायक 31वीं वाहनी पीएसी रुद्रपुर बनाया गया है। एसपी हरिद्वार जितेंद्र चौधरी को एसपी अपराध, यातायात यूएसनगर के पद पर तैनात किया गया है। हरिद्वार एसपी निशा यादव को एसपी अपराध, यातायात हरिद्वार की जिम्मेदारी दी गई है। उधर, निवेदिता कुकरेती अब डीआईजी के स्थान पर आईजी के रूप में एसडीआरएफ भेजा गया है।
सरकार ने एसएसपी विजिलेंस प्रहलाद नारायण मीणा को डीआईजी सतर्कता मुख्यालय बनाया गया है यशवंत सिंह सेनानायक 31 वीं वाहिनी पीएसी से प्रधानाचार्य पीटीसी नरेंद्रनगर, प्रदीप कुमार राय एसपी अभिसूचना से एसपी सीबीसीआईडी, अमित श्रीवास्तव एसपी अभिसूचना देहरादून से सेनानायक आईआरबी प्रथम रामनगर नियुक्त किए गए है। मनोज ठाकुर अपर पुलिस अधीक्षक सीआईडी से अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार, चंद्रमोहन सिंह अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार से एसपी अभिसूचना देहरादून बनाए गए हैं।
उत्तराखंड में इन दिनों कानून व्यवस्था बेहद खराब चल रही है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और यूएस नगर जिलों में एक पखवाड़े के भीतर दिन दहाड़े कई हत्याएं हो चुकी हैं। देहरादून में कल ही एक हिस्ट्रीशीटर को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था। उससे दो दिन पहले शहीद कर्नल के बेटे की हत्या हुई थी। उससे पूर्व एक युवती को सरेबाजार मौत के घाट उतार दिया गया था। हरिद्वार में भी अपराध चरम पर हैं। यूएस नगर में भी कई आपराधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बीते दिनों किसान आत्महत्या प्रकरण के बाद से पुलिस की यहां खूब किरकिरी हुई थी।
बड़ी खबरेंView All
देहरादून
उत्तराखंड
ट्रेंडिंग