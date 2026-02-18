शिक्षकों के लिए आदेश : आधे दिन कराएं पढ़ाई फिर एसआईआर, चूक पर दर्ज होगा मुकदमा

Order For Teachers : एसआईआर के कारण शिक्षक दोहरी व्यवस्था में उलझे हुए हैं। इससे स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षाएं भी प्रभावित हो रही हैं। शिक्षकों में दो अलग-अलग आदेशों को लेकर गहरी नाराजगी है। बता दें कि उत्तराखंड में 11 हजार से अधिक बीएलओ में 6000 कार्मिक अकेले शिक्षा विभाग के शामिल हैं। शिक्षकों का कहना है कि वह एक साथ दो-दो ड्यूटी कैसे कर सकते हैं। कई शिक्षकों को उनके स्कूल से दूर बीएलओ की ड्यूटी दी गई है। देहरादून में जूनियर हाईस्कूल तेलीवाला में तैनात तीन शिक्षकों को शहर के अलग-अलग बूथ का बीएलओ बनाया गया है। इनमें तो एक को दूसरे कोने बालावाला में तैनात किया गया है। अब आधे दिन तक स्कूल में रहने के बाद वह बालावाला पहुंचते हैं तो एसआईआर का काम कब कर पाएंगे। यह स्थिति राज्य में अन्य स्थानों पर भी है।