बहू ने सास को पटक-पटक कर मार डाला, बीच-बचाव में आए पति को भी किया घायल

Crime News : एक महिला ने मायके वालों को बुलाकर सास की हत्या कर डाली। ये सनसनीखेज वारदात ऊधमसिंह नगर जिले के दिनेशपुर क्षेत्र में घटी है। वार्ड चार निवासी प्रसन्नजीत शाह पुत्र स्व. सुधीर शाह ने थाने में दी तहरीर सौंपी। उन्होंने बताया कि मंगलवार रात करीब 11:30 बजे उनका पत्नी सुरभि से विवाद हुआ था। आरोप लगाया कि बेटी को बुखार आने के बाद पत्नी उसकी देखरेख में लापरवाही बरत रही थी। विवाद बढ़ने पर पत्नी ने अपने मायके वालों को घर बुला लिया था। उसके बाद सुरभि सहित उसके मायके वालों ने सास संध्या शाह की बेरहमी से पिटाई लगा दी। आरापियों ने बुजुर्ग महिला को इतना पटका कि उसकी मौत हो गई। इस दौरान आरोपियों ने कमरे में बंद कर प्रसन्नजीत को भी लात-घूसों से पीटा। शोर सुनकर पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। पति की शिकायत पर पुलिस ने पत्नी सुरभि शाह, सास सुजाता, साली दिशा और साले अमन समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। इधर, एसएसपी अजय गणपति के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में मारपीट के संकेत मिले हैं। बताया कि हिरासत में लिए संदिग्धों से पूछताछ जारी है।