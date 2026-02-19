हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से खलबली, खाली कराया न्यायालय परिसर

Bomb Blast Threat : न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़ आदि जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। आज उत्तराखंड हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से फिर से हड़कंप मच गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ई-मेल के जरिए हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। हाईकोर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी भरा मेल मिलने से पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता और पुलिस बल हाईकोर्ट परिसर पहुंच गया था। पुलिस ने तत्काल हाईकोर्ट परिसर खाली कराते हुए बम निरोधक दस्ते से चप्पे-चप्पे की चेकिंग कराई। पूरे परिसर को सुरक्षा के घेरे में रखकर चेकिंग कराई गई। हालांकि चेकिंग के दौरान बम निरोधक दस्ते को कोई संदिग्ध सामग्री कोर्ट परिसर से बरामद नहीं हुई। न्यायालयों में लगातार बम धमाकों की धमकियों से लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है।