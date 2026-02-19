19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से खलबली, खाली कराया न्यायालय परिसर

Bomb Blast Threat : हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते ने हाईकोर्ट पहुंचकर बारीकी से चेकिंग की। एहतियातन हाईकोर्ट परिसर खाली कराना पड़ा। बम की धमकी से अधिवक्ता भी चिंतित हैं। उन्होंने ई-मेल भेजने वाले का पता लगाने की मांग उठाई है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Feb 19, 2026

Uttarakhand High Court receives bomb threat

उत्तराखंड हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है

Bomb Blast Threat : न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़ आदि जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। आज उत्तराखंड हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से फिर से हड़कंप मच गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ई-मेल के जरिए हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। हाईकोर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी भरा मेल मिलने से पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता और पुलिस बल हाईकोर्ट परिसर पहुंच गया था। पुलिस ने तत्काल हाईकोर्ट परिसर खाली कराते हुए बम निरोधक दस्ते से चप्पे-चप्पे की चेकिंग कराई। पूरे परिसर को सुरक्षा के घेरे में रखकर चेकिंग कराई गई। हालांकि चेकिंग के दौरान बम निरोधक दस्ते को कोई संदिग्ध सामग्री कोर्ट परिसर से बरामद नहीं हुई। न्यायालयों में लगातार बम धमाकों की धमकियों से लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है।

देहरादून न्यायालय को फिर से धमकी

देहरादून जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकियां लगातार ई-मेल के जरिए मिल रही हैं। आज भी देहरादून जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया था। आनन-फानन में न्यायालय परिसर खाली कराना पड़ा। नैनीताल जिला न्यायालय को तीन बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों के अधिवक्ताओं ने कोर्ट आने वाले वादकारियों और उनकी सुरक्षा को देखते हुए दोनों ही न्यायालय को तब तक बंद करने की मांग की है, जब तक ई-मेल भेजने वालों का पता नहीं चल जाए।

मेटल डिटेक्टर से चेकिंग

न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकियां लगातार मिल रही हैं। इससे अधिवक्ता और अन्य लोग बेहद चिंतित हैं। न्यायालय आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की चेकिंग के लिए मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जा रही है। कोर्ट पहुंचने के लिए कड़े सुरक्षा घेरे को पार करना पड़ रहा है। बता दें कि पहले दिन जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की कुर्सी में बम लगाने, दूसरे दिन मानव बम से कोर्ट को उड़ाने और तीसरे दिन जिला न्यायालय को ड्रोन बम से दहलाने की धमकी मिली। आज देहरादून कोर्ट को एक और धमकी मिली है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Feb 2026 04:37 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से खलबली, खाली कराया न्यायालय परिसर

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

कब तक पूरा हो जाएगा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट? बड़ा अपडेट आया सामने

rishikesh karnprayag rail project latest update know when work will be completed
देहरादून

कैंची धाम में करोड़ों के चढ़ावे का नहीं हिसाब ! हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, राज्य सरकार को नोटिस जारी

The Uttarakhand High Court has taken suo motu cognizance of the financial irregularities at Kainchi Dham
देहरादून

पाकिस्तान में भी बम धमाकों की धमकी : भारत सहित अन्य देशों को भेजे गए 130 ई-मेल, जांच में हुआ खुलासा

Emails threatening to bomb courts in Uttarakhand were also sent to Pakistan
देहरादून

बहू ने सास को पटक-पटक कर मार डाला, बीच-बचाव में आए पति को भी किया घायल

Daughter-in-law beat her mother-in-law to death
देहरादून

मौसम कुछ ही घंटों में लेगा करवट : नौ जिलों में बारिश की चेतावनी, चार डिग्री तक गिरेगा तापमान

The IMD has issued a warning for rain in nine districts of Uttarakhand and snowfall in the mountains today
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.